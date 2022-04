Viele Besucher auf dem Markt und Nachbarstraßen : Der Frühling erwacht in Straelen

Straelen Am Sonntag zeigte sich das Wetter in der Blumenstadt von seiner gnädigen Seite. Der Sonnenschein lockte viele Besucher. Auf sie wartete auf dem Markt sowie auf der Gelderner und Venloer Straße ein breites Angebot.

Erleichterung ist das Wort, mit dem sich die Stimmung am Sonntag in Straelen am besten beschreiben ließ. Die Mitglieder der Unternehmensgemeinschaft „Aus Straelen“, die gemeinsam mit dem Stadtmarketing das Frühlingserwachen organisiert hatten, waren froh über das passable Wetter. Die Sonne zeigte sich über viele Stunden. Da störten die wenig frühlingshaften Temperaturen und Nieselregen ab und zu nicht entscheidend. So war der Zulauf der Besucher groß. Auf dem Marktplatz sowie auf der Gelderner und Venloer Straße waren rund 50 Stände aufgebaut. Zusätzlich präsentierte sich der Straelener Einzelhandel mit einem verkaufsoffenen Sonntag.