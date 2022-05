Das müssen die Besucher wissen : Freibad in Sevelen ist wieder offen

Freibad in Sevelen ist wieder offen

Seit dem 1. Mai ist das Freibad „Spaßbad Hexenland“ in Sevelen wieder geöffnet. Foto: Gemeinde Issum

Sevelen Auf Anregung vieler Stammkunden gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Feierabend-Tarif, der bei gutem Wetter ab 18 Uhr gilt: Die Preise für die Einzelkarten reduzieren sich dann um die Hälfte.

Das Spaßbad Hexenland in Sevelen ist für die kommende Freibad-Saison gerüstet. Seit dem 1. Mai ist das Freibad geöffnet.

„Wir nehmen die Möglichkeit der aktuellen Corona-Schutzverordnung gerne wahr, das Spaßbad wieder ohne Besucherbeschränkung öffnen zu können“, so Bürgermeister Clemens Brüx. Eine Voranmeldung oder ein negativer Test, der Nachweis einer Impfung oder Genesung sind daher nicht notwendig. „Nach wie vor gilt jedoch die gegenseitige Rücksichtnahme“, so Bürgermeister Brüx weiter. „Das Tragen einer Maske in den WC- und Umkleidebereichen sowie im Ein- und Ausgangsbereich wird empfohlen, die gewohnten Mindestabstände sowie die allgemeinen Hygieneregeln sollten allen bekannt sein. Diese sollte jeder Besucher schon aus eigenem Interesse einhalten.“