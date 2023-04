Spaßbad Hexenland öffnet wieder Freibadsaison startet in Sevelen am 1. Mai

Das Wasser ist eingelassen, die Grundreinigung ist abgeschlossen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind motiviert - eine tolle und hoffentlich sonnige Badesaison kann beginnen. Das Spaßbad Hexenland in Sevelen öffnet ab Montag, 1. Mai, um 11 Uhr wieder seine Türen. Als „Dankeschön“ für alle Stammgäste gibt es wie bereits in den Vorjahren einen Treuebonus für Saisonkarteninhaber: Bei Vorlage einer Saisonkarte für das Spaßbad Hexenland aus dem Jahr 2022 reduziert sich die Gebühr für die neue Saisonkarte um zehn Prozent. Über weitere Eintrittspreise und Gebührenermäßigungen gibt das Freibadpersonal oder die Gemeindeverwaltung Issum Auskunft. Ab nächster Woche gelten folgende Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11 bis 16 Uhr, bei gutem Wetter bis 19 Uhr. Änderungen der Öffnungszeiten werden am Eingang des Spaßbades bekannt gegeben und können telefonisch unter 02835 5800 oder 02835 1085 abgefragt, auf der Internetseite der Gemeinde Issum unter www.issum.de oder der Facebook-Seite Spaßbad Hexenland abgerufen werden.