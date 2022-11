Jubiläumsparty und viele Aktionen im November : Fairkaufhaus in Geldern feiert Geburtstag

Geldern Im Jubiläumsmonat November dürfen sich die Besucher über viele Aktionen und Überraschungen freuen. Im nächsten Jahr soll die Einrichtung noch häufiger Ort für Kunst und Kultur werden.

) Das Fairkaufhaus Geldern des Caritasverbands Geldern-Kevelaer feiert sein 20+2-jähriges Jubiläum und hat sich für den Anlass viele Aktionen ausgedacht: Den Startschuss bildet am Samstag, 5. November, eine große öffentliche Jubiläumsparty in den Räumen am Ostwall 3-5. Ab 17 Uhr erwartet die Gäste ein buntes Programm. Musikalische Akzente setzen die Band „Zastrow“ mit Sängerin Vivian Zastrow, Felix Pickers und Elmar van Treeck sowie die ukrainische Sängerin Alina Luchianenco. „Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen mitzufeiern“, sagt Katja Koester, Leiterin der Fairkaufhauses. „Der Abend gibt zudem einen Vorgeschmack auf das kommende Jahr, in dem das Fairkaufhaus häufiger Ort der Kunst und Kultur sein soll“, ergänzt Paula Backhaus, Mitorganisatorin des Abends. Am Freitag, 11. November, startet nicht nur der Verkauf von Karnevalskostümen, sondern es gibt auch kostenlose Weckmänner für alle Kinder. Am Montag, 14. November, steigt den ganzen Tag über eine Geburtstagsparty mit vielen Überraschungen und Popcorn für alle. Am Samstag, 19. November, wird der große Weihnachtsmarkt eröffnet mit vielen Deko- und Geschenkideen. Zum Abschluss des Jubiläumsmonats ist am Samstag, 26. November, der Kidsday mit besonderen Angeboten für Kinder und Jugendliche. Viele Aktionen wie zum Beispiel der Workshop „Weihnachtsgeschenke selbst gemacht“ laden zum Mitmachen ein.