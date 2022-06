Ehrenamtliches Engagement : Schnäppchen aus zweiter Hand

Im Fairkaufhaus Geldern werden in diesem Monat einige besondere Aktionen geboten. Foto: Caritasverband Geldern-Kevelaer

Geldern Das Fairkaufhaus der Caritas in Geldern erklärt den Juni zum Aktionsmonat: Besucher könen sich auf Überraschungen aus der Second-Hand-Abteilung freuen und selbst mitmachen.

(RP) Das Fairkaufhaus Geldern bietet im Juni ein umfangreiches Programm. Als Vorgeschmack auf dem Frühsommer startet der Aktionsmonat am Mittwoch, 8. Juni, mit kleinen Überraschungen aus dem Second-Hand-Bereich unter dem Motto „Pack die Badehose ein“. An mehreren Tagen gibt es Eis für Kinder, Grillwurst zum kleinen Preis oder neue T-Shirts für 50 Cent. Darüber hinaus gibt es mehrere Informationstage zum Thema Garten oder eine Fotoaktion mit den Lamas von Jojos Lamafarm.

Für Besucher ab zwölf Jahren gibt es am Freitag, 24. Juni, von 12 bis 16 Uhr einen Upcyclingkursus, in dem ein eigener Bücherhocker gebaut wird. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Material zehn Euro. Eine kurze Anmeldung ist erforderlich. Weitere Information zu den Aktionen gibt es im Fairkaufhaus Geldern, auf ausliegenden Flyern oder im Schaukasten vor der Tür. Aktuelle Informationen sind natürlich auch auf der Facebookseite des Fairkaufhauses zu finden.

Die Aktivitäten sind mehr als ein reine Marketingaktionen. „Berufliche Integration bedeutet Teilhabe. Wir geben den Teilnehmern die Möglichkeit, Ideen ein- und die Arbeit voranzubringen. Das verändert und bewirkt gerade sehr viel“, so Katja Koester. Sie ist seit März die neue Leiterin der Beruflichen Integration des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer.

Neben dem Angebot für Langzeitarbeitslose, in den Fairkaufhäusern im Second-Hand-Bereich, im Möbelmarkt, in der Fahrradwerkstatt oder im Gartenteam zu arbeiten, besteht in Zukunft die Möglichkeit, im Bereich Kunst & Upcycling tätig zu werden. Hier entstehen unter einem eigenen Label interessante Arbeitsgelegenheiten für Langzeitarbeitslose, die gerne kreativ arbeiten möchten.