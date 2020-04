Unfall nahe Wachtendonk : Ein Toter bei Lkw-Unfall auf der A 40

Wachtendonk Auf der Autobahn 40 hat es einen schweren Unfall gegeben. Laut Autobahnpolizei kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und geriet in Brand. Bei den Löscharbeiten wurde im Fahrerhaus ein toter Mann gefunden.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Aus noch ungeklärter Ursache kam zwischen Kempen und Wachtendonk ein Lkw von der Fahrbahn ab und ging in Flammen auf. Bei den Löscharbeiten wurde eine männliche Leiche im Führerhaus des auf die Seite gekippten Lkw gefunden. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes sowie zum Unfallhergang dauern an. Bedingt durch die Maßnahmen vor Ort, bleibt die Richtungsfahrbahn Venlo zunächst gesperrt. In Fahrtrichtung Dortmund wurde die Sperrung gegen 16 Uhr aufgehoben.