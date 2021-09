Blasmusik in Kevelaer : Brassfabrik 4.0: Vier virtuose Bläser im Forum Pax Christi

Blasmusik in Kevelaer

Kevelaer Hansjörg Fink, Karsten Süßmilch, Olaf Krüger und Carsten Gronwald gehen neue klangliche Wege und präsentieren ein Programm, das von klassischer Musik bis hin zu Jazz und Pop reicht.

Wer Bläsermusik in seiner innovativsten Form hören möchte, für den ist der Besuch des Konzerts des Ensembles „Brassfabrik 4.0“ ein Muss. Am Sonntag, 26. September, ab 16.30 Uhr präsentiert die Abteilung „Tourismus & Kultur“ in Kooperation mit der Pfarrgemeinde St. Marien vier Vollblutmusiker, die im Forum Pax Christi aufspielen werden.