Musik-Kabarett „Radio Reis“ dreht Hits von einst auf links

In Geldern gastiert das Duo am Samstag, 10. Dezember, ab 18 Uhr in der Aula der Liebfrauenschule an der Weseler Straße. Eintrittskarten gibt es bei Bücher Keuck, Issumer Straße 15-17, in Geldern sowie beim Bücherkoffer Derrix, Issumer Straße 63, in Geldern. Sie kosten 17 Euro plus Vorverkaufsgebühr, ermäßigt zwölf Euro (Mitgliederbonus 2 für 1). An der Abendkasse sind die Preise 22 beziehungsweise 16 Euro.