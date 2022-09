Hilfsangebote und Integration in Sevelen : Café Welcome plant weitere Aktionen

Die Ehrenamtlichen des Cafés Welcome in Sevelen bieten für Flüchtlinge eine wichtige Anlaufstelle. Foto: Café Welcome

Sevelen Menschen aus der Ukraine gaben den Helfern einen Einblick in ihre Heimat. Es wird ihr erstes Weihnachten getrennt von ihren Familien sein.

Das Café Welcome der Flüchtlingshilfe Sevelen platzt aus allen Nähten. Immer mehr ukrainische Flüchtlinge werden der Gemeinde Issum zugewiesen. Mittlerweile sind dort etwa 160 Menschen aus der Ukraine angekommen. Ihre Unterbringung wird zunehmend schwieriger und auch ihre Integration in die Gemeinde.

Das Café Welcome in Sevelen und das Café Kontakty in Issum versuchen, dazu ihren Beitrag zu leisten. Beim vergangenen Treffen im evangelischen Gemeindehaus überraschten die ukrainischen Gäste die Helfer mit einem Vortrag über ihre jeweiligen Heimatstädte, den sie auf Deutsch gehalten haben. Es war für die Ehrenamtler ein berührender Moment, und sie haben den nachhaltigen Eindruck gewonnen, dass die Ukraine ein sehr schönes Land ist. Der weinende Vater, der auf seinem Laptop seine Stadt gezeigt hatte, machte allen eindrücklich klar, was diese Menschen verloren haben.