Gründe sind die Verkehrssicherungspflicht : Das Ende des blauen Hauses in Issum ist eingeläutet

Issum Früher war in dem Gebäude an der Ecke Neustraße die Bäckerei Thomas untergebracht. Danach stand es lange leer. 2018 sorgte das Graffiti von Mattez Deckers für eine zumindest äußere Auffrischung.

Es ist beschlossene Sache: Das blaue Haus an der Ecke Neustraße/ Gelderner Straße/ Kapellener Straße muss weg. Das teilte die Verwaltung in der jüngsten Issumer Ratssitzung mit. Überraschend ist das nicht. Das Gebäude ist seit vielen Jahren nicht mehr bewohnt, und die Außenfassade bröckelt langsam vor sich hin.

2018 hat man einen kosmetischen Eingriff vorgenommen: Die ehemalige Bäckerei Thomas wurde von Mattez Deckers mit viel Farbe in das „blaue Haus“ verwandelt. An der einen Seite des Gebäudes ist im Bansky-Style ein Mädchen mit Luftballon als Graffiti zu sehen. Kosten: 5000 Euro. Für die Zwischenlösung hatte man sich damals entschieden, weil man das Gebäude damals noch nicht abreißen wollte. Geplant war ein größerer Abriss mehrerer Gebäude, um so einen Durchgang zum Platz An de Pomp zu schaffen. Außer dem Haus Nummer 1 auf der Neustraße gehören der Gemeinde weitere Gebäude, unter anderem das Haus auf der Gelderner Straße 5, nicht aber die Nummer 3. Deswegen war ein größerer Abriss bisher nicht möglich. Nun greife aber die Verkehrssicherungspflicht, erklärt Issums Bürgermeister Clemens Brüx. Das blaue Haus muss weichen, im gleichen Zuge werde auch das Ladenlokal der Neustraße Nummer 2 bis 4 verschwinden.