Wie es nach der Schule weitergeht : Das Berufskolleg Geldern stellt seine Bildungsgänge vor

Das Berufskolleg Geldern informiert über seine Bildungsangebote. Foto: Berufskolleg Geldern

Geldern Fünf Infoabende sollen bei der Entscheidung helfen, wie es nach der Schule weitergehen kann. Los geht es am 29. November.

Nach einem Schulabschluss der Klassen 9 oder 10 stellt sich für viele junge Menschen die Frage, wie es weitergeht. Das Berufskolleg Geldern hilft bei der Entscheidung und lädt vom 29. November bis 6. Dezember, jeweils ab 18 Uhr, in die Aula in Geldern, Am Nierspark 35, zu Informationsabenden ein.

In den Vollzeitbildungsgängen kann vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife jeder allgemeinbildende Bildungsabschluss erworben werden – und das in Verbindung mit beruflichen Kenntnissen. Am 29. November startet die Reihe mit dem Wirtschaftsgymnasium. Ziel ist die Allgemeine Hochschulreife im Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Gelernt wird nicht nur im Leistungskurs Betriebswirtschaftslehre, sondern auch bei Betriebsbesichtigungen und Praktika.

Am 2. Dezember informiert das Technische Gymnasium über seine Schwerpunkt Elektrotechnik (Elektronik, IT-Technik, Softwareentwicklung) und Ingenieurwissenschaften (Maschinenbautechnik, Elektrotechnik, Bautechnik). Alle drei Bildungsgänge stehen Schülern offen, die den mittleren Schulabschluss mit Qualifikationsvermerk erreicht haben und in drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife erwerben wollen.

Am Dienstag, 30. November, präsentiert sich die Berufsfachschule mit den Schwerpunkten Metalltechnik und Elektrotechnik. In zwei Jahren erreichen die Schüler die Fachhochschulreife. In der Elek­trotechnik lernen sie Webseitenprogrammierung, objektorientierte Programmierung sowie Aufbau und Vernetzung von IT-Systemen. In der Metalltechnik geht es um CNC-Programmierung und modernste Automatisierungstechnik.

Fortgesetzt wird die Veranstaltungsreihe am 1. Dezember mit der Berufsfachschule (Höhere Handelsschule) mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung. Ziel ist die Fachhochschulreife nach zwei Jahren – ideal als Vorbereitung für junge Menschen, die einen kaufmännischen Ausbildungsberuf anstreben. Für diesen Bildungsgang ist der mittlere Schulabschluss notwendig. Gelernt werden kann mit individuellem Profil in der Europaklasse mit dem Schwerpunkt Informationswirtschaft oder im Ganztag in der Klasse 11.

Am 6. Dezember endet die Veranstaltungsreihe mit der Vorstellung der Berufsfachschulen in den Schwerpunktbereichen Technik, Ernährungs- und Versorgungsmanagement sowie Wirtschaft und Verwaltung. Gestartet werden kann hier mit dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10 mit dem Ziel, den Abschluss zu verbessern und berufliche Kenntnisse zu erwerben.

Zurzeit geht das Berufskolleg davon aus, dass die Veranstaltungen in Präsenz unter Einhaltung der 3-G-Regel stattfinden können. Mehr Informationen gibt es auf der Homeage unter www.berufskolleg-geldern.de.

(RP)