Kommentar „Unsere Woche“ : Das Beispiel Lüllingen darf nicht Schule machen

Ein anonymer Brief an Geschäftspartner eines Investors — das ist ein untragbares Vorgehen. Der Schaden trifft ganz Geldern. Nun sind die Lüllinger gefordert.

Was ist denn da in Lüllingen los? Dass der erste Entwurf für die Pläne von EPS im Dorf keine Begeisterung hervorrief, ist die eine Sache. Da so ein Projekt nicht stiekum im Rathaus entschieden wird, sondern es einen öffentlichen demokratischen Prozess gibt, gab es für alle auch genug Möglichkeiten, eigene Argumente und Bedenken einzubringen. Vor dem geplanten Informationsabend deutete Ortsbürgermeister Kurt Münster, zunächst im Ausschuss selbst sehr kritisch, ja schon an, dass man auf dem Weg sei, einen Kompromiss zu finden.