Theater : Wenn Profi-Schauspieler zu Schmugglern werden

Walbeck Walbecks Heimatroman „Grenzvolk“ wurde in neu arrangierter Fassung und unter neuem Titel auf die Bühne gebracht. Viel Spaß gab es schon bei der Generalprobe.

Schmuggler, Schießereien und Tote waren im 19. Jahrhundert in der Grenzregion des Niederrheins keine Ausnahme. Die Grenzpolizei hatte zu jener Zeit allerhand zu tun. Der Heimat-Roman „Grenzvolk“ aus dem Jahr 1929 thematisiert genau diese Zeit des „Wilden Westens“ am Niederrhein. 20 Jahre später, vor genau 70 Jahren, wurde erstmals die als Theaterstück umgeschriebene Schmuggler-Geschichte aufgeführt. Am Wochenende wurde das historische Stück mit Bezug zur Region wieder ausgegraben. Ein neues Arrangement der Geschichte fand den Weg zurück auf die Walbecker Bühne.

Bei der Generalprobe beäugte Regisseur Lenssen seine Schauspiel-Kollegen äußerst kritisch. Für das Auge eines Laien war die insgesamt 80-minütige Aufführung nahezu fehlerlos. Regisseur Lenssen hatte aber nach der Generalprobe noch ein paar Verbesserungsvorschläge und trieb die Schauspieler zu Höchstleistungen an. Bis ins kleinste Detail besprach Lenssen mit seinem Schauspieler-Team, mit dem er bereits seit mehr als zehn Jahren in unterschiedlichen Projekten zusammenarbeitet, nach der Generalprobe, was noch bis zur Aufführung auf der großen Bühne am Walbecker Schulhof zu ändern war. Die sechs professionellen Schauspieler besetzten jeweils zwei bis drei Rollen in dem Stück. Zügig zogen sie sich nach den Szenen hinter der Bühne um und schlüpften gekonnt in ihre neue Rolle.