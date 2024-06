Kirmes im Hexenland Sevelen kämpft für ein Fahrgeschäft für Teenager

Die Nachrichten aus dem Rathaus klangen zunächst nicht so gut. Auf der Sevelener Kirmes wird es in diesem Jahr keinen Autoscooter und damit auch kein Fahrgeschäft für Teenager geben. Das hatte Susanne Hackstein vom Ordnungsamt der Gemeinde Issum der Politik mitgeteilt. 2022 war der Autoscooter das letzte Mal auf dem Kirchplatz in Sevelen aufgebaut worden. Für 2023 hatte die Gemeinde kurzfristig den „Shaker“ organisiert. Das Fahrgeschäft kommt aus Belgien. Dessen Besitzer hatte dann aber signalisiert, dass sich die Fahrt nach Sevelen wegen der Strecke nicht lohne, erklärt Susanne Hackstein. Sie erklärt auch, wie schwierig es für kleine Gemeinden ist, an große Fahrgeschäfte zu kommen. Die Schausteller suchten sich dann eher die aus mit mehr Publikum, was dann wiederum auch mehr Einnahmen verspreche. Dabei lässt die Gemeinden nichts unversucht, um doch noch attraktive Buden und Fahrgeschäfte ins kleine Hexenland zu holen. „Wir sind selber auf die Kirmessen gegangen und haben geguckt, was würde passen“, berichtet die Gemeindemitarbeiterin. Denn klar ist auch: Der Platz ist begrenzt.