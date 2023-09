Betrifft Walbeck und Kevelaer Bäckerei Vloet mit neuem Konzept

Die Pachtverträge in Walbeck sind mit den Vermietern in dieser Woche unterzeichnet worden. Für weitere fünf Jahre sichert sich Manuel Vloet mit der Backfiliale den Walbecker Verkaufsstandort an bewährter Stelle. Die alten Verträge und damit die Bindung an den Rewe-Konzern in Walbeck waren bekanntlich ausgelaufen, eine Weiternutzung der Immobilie war vakant. (Die RP berichtete.) Die Entscheidung ist also gefallen: Die Bäckerei Vloet bleibt, erweitert mit Tischen und Stühlen für ein Café, aber jetzt als eigenständiger Vertragspartner.