Es geht um zwei Förderanträge für Projekte in Aldekerk : Kerkens Rat trifft sich zu einer Sondersitzung

Aldekerk Die Förderanträge für die Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes in Aldekerk und den Schulcampus von Robert-Jungk-Gesamtschule und St.-Petrus-Grundschule in Aldekerk müssen noch vor Monatsende in Düsseldorf vorliegen.

Zum zweiten Mal in diesem Monat trifft sich Kerkens Rat zu einer Sitzung im Adlersaal in Nieukerk. Die Sondersitzung am Mittwoch, 28. September, wurde nötig, weil für zwei große Projekte die Förderanträge bis zum Monatsende auf den Weg gebracht werden müssen. Es geht um die Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes in Aldekerk und den Schulcampus der Robert-Jungk-Gesamtschule und der St.-Petrus-Grundschule in Aldekerk. Die Mittel für die Projekte kommen noch überwiegend aus dem Integrierten Handlungskonzepte für Kerken. Deshalb muss der Antrag bis zum 30. September bei der Bezirksregierung gestellt werden. Zwingend erforderlich ist dafür eine vom Rat beschlossene Entwurfsplanung mit der dazu gehörenden Kostenschätzung Nach Eingang des Förderbescheides, voraussichtlich Mitte 2023, wird die Planung dann weiter konkretisiert und dem Rat zur Beratung vorgelegt. Wirklich gebaut wird am Bahnhof Aldekerk voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2024. Die für die Maßnahme durch das Ingenieurbüro nach DIN 276 ermittelten Bau- und Baunebenkosten betragen knapp 1,4 Millionen Euro. Für die Maßnahme sind im Integrierten Handlungskonzept 860.000 Euro vorgesehen. Stellplätze, Buswartehallen und Busbuchten sind im Rahmen der Städtebauförderung nicht förderfähig. Die geschätzten Kosten dafür betragen 227.000 Euro und sind in den Gesamtkosten enthalten. Dafür sollen im neuen Jahr Förderanträge beim VRR gestellt werden, sofern Förderprogramme noch angeboten werden. Solche Maßnahmen wurden zuletzt bis zu 90 Prozent gefördert. Auch beim Schulgelände in Aldekerk gelten die gleichen Regeln und Fristen. Der Förderbescheid wird für voraussichtlich Mitte 2023 erwartet, dann wird die Planung weiter konkretisiert und mit den Schulleitungen abgestimmt. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich zwischen Frühjahr und Herbst 2024. Für die Maßnahme sind im Integrierten Handlungskonzept 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Die Förderquote beträgt 50 Prozent.