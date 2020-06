Wegen Corona findet in diesem Jahr die Veranstaltung nicht statt : Die Kirmes der Herzen

Der Umzug durch den Ort gehört dazu. Natürlich sind dabei auch die örtlichen Vereine vertreten. Und das ganze Dorf auf den Beinen. Foto: Hagmans

Sevelen Freitag würde der fünftägige Festreigen beginnen. In diesem Jahr fällt das Fest wegen der Bestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie aber aus. Dabei konnte bisher die Sevelener doch nichts erschüttern. Ein Rückblick mit viel Herzblut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Sie ist nicht die größte Kirmes am Niederrhein und muss es auch gar nicht sein. Es gibt keine riesige Auswahl an Fahrgeschäften bei der Kirmes in Sevelen, so dass man nicht weiß, wie man sich entscheiden soll. Stattdessen gibt es Traditionen vom Erbsensuppenessen bis Eierbraten und natürlich das Herzstück: das Zelt, in dem sich die Dorfgemeinschaft trifft und feiert.

Die Sevelener lieben ihre Kirmes. Normalerweise wäre sie am Freitag gestartet. Die Bestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie lassen das in diesem Jahr nicht zu.

Info Der Motor der Kirmes in Sevelen Die Vereinsgemeinschaft Bei der Gründung am 11. April 1969 waren seinerzeit 15 Vereine beteiligt. Die Idee war vor allem der „mehr oder weniger daniederliegenden Sevelener Sommerkirmes zu neuem Leben zu verhelfen“, schreibt der ehemalige Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Sevelen, Hans-Wilhelm Gartz. Das Wir-Gefühl sollte durch die Zusammenarbeit gestärkt werden, die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden. Große Feier Das Konzept der Vereinsgemeinschaft Sevelen erwies sich als äußerst erfolgreich. 2019 wurde das 50-jährige Bestehen groß gefeiert und dazu eine Festschrift herausgegeben. Diese enthielt eine Übersicht der Kirmes mit ihren Repräsentanten und Besonderheiten.

Aber die Sevelener lassen den Kopf nicht hängen, sondern schwelgen in Erinnerungen. Und davon gibt es reichlich. Und nichts konnte bisher die Kirmes erschüttern, überhaupt gar nichts. Da war zum Beispiel das Jahr 1986. Deutschland stand in der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Argentinien im Endspiel. „Deutschland hat verloren gegen die Hand Gottes, Diego Maradona“, erinnert sich Willi Fronhoffs. „Ich bin auch Fußball-Fan, aber die Kirmes geht doch vor“, stellt er klar. 1986 war er Minister, 1992 selber Schützenkönig. Sein Vater war schon König, sein Sohn Christoph war 2012 König.

Dann gab es das Jahr 1997. Der festliche Umzug durch den Ort musste um eine Stunde verschoben werden, „weil viele zu Hause noch Wasser aus dem Keller schöppen mussten“, erinnert sich Fronhoffs an den Starkregen, der allerdings auch nicht der Kirmes den Garaus machen konnte.

Freitag wäre sie also gestartet. Die Jungschützen hätten die Maien gefahren, um die Residenzen und Straßenränder festlich zu schmücken. Auch die Rückwand des Zeltes wird mit Grün und Röschen dekoriert. „Dann fängt die Kirmes an“, sagen die Sevelener. „Um 24 Uhr kocht das Zelt“, sagt Paul Hagmans. 1983 hat er „den Vogel abgeschossen“ und ist so Schützenkönig geworden, 1991 und 2011 war er Minister. Jede Kirmes hat zwei Könige, einen aus Sevelen, einen aus der Bruderschaft Oermten und einen Festkettenträger. Dazu kommen noch Minister und Adjutanten und natürlich die Ehefrauen und Ehemänner oder Freund und Freundin. Die Nachbarschaften spielen ebenfalls eine große Rolle im Kirmesgeschehen. Röschendrehen zum Dekorieren steht in Sevelen immer noch hoch im Kurs. „Hier ist es familiär“, erläutert Hagmans, was den Reiz der Sevelener Kirmes für ihn und viele andere ausmacht.

So richtig Kirmes miterlebt habe er mit 15 Jahren. „Die größeren Geschwister sind mitgegangen“ und er durfte mit ins Zelt. Das sei gefühlt 45 Jahre her. Freitag fuhr er die Maien mit den Jungschützen, Samstag ging es zum Festkettenträger, Sonntag war der Umzug durchs Dorf. „Und Montag war immer noch Disco“, erinnert sich Hagmans. Und Dienstag, da wird in Sevelen traditionsgemäß das „Knöllepöksken“ verbrannt. Der Kirmespuppe aus Stroh wird alles angekreidet, was bei der Kirmes schief gelaufen ist. Anschließend wird sie verbrannt. Eine Begnadigung gab es in der Geschichte der Sevelener Kirmes nur zwei Mal.