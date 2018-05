Geldern: Darten und Tanzen in Kapellens Kirmes-Festzelt

Geldern Noch können sich Teams für das Spektakel anmelden.

Am Freitag, 15. Juni, steigt ab 19.30 Uhr zum Auftakt der Kapellener Kirmes im Festzelt auf dem Markt des Fleuthdorfes die zweite "Dart and Dance Party" als Fun-Turnier mit irischem Partyfeeling. Bei der großen Dart-Fun-Party für Jedermann wird mit Pfeilen des Veranstalters auf elektronische Dartboards geworfen. Teams zu drei Spielern qualifizieren sich für die Teilnahme an der Finalrunde. Preise im Gesamtwert von über 600 Euro winken den besten Teams, für das Siegerteam zudem ein Wanderpokal wie auch für die bestplatzierte Damenmannschaft. Für die besten Damenteams gibt es Extrapreise. Den "Village Cup" gewinnt das beste Team aus Kapellen. Der beste Einzeldarter erhält einen Special Price.

Zur "Bulls Eyes Partytime" legt DJ Thomas Hits zum Tanzen, Mitsingen oder einfach nur zum Zuhören auf. Das bewährte Thekenteam um Bianka Winthuis sorgt auch mit Guinness für passende Bewirtung. Zur Teilnahme am Dartsturnier melden sich Dreier-Mannschaften durch Überweisung von 15 Euro auf das Konto "Bruderschaft Kapellen" bei der Volksbank an der Niers an. (BIC GENODED1GDL - IBAN DE04 3206 1384 0402 7630 19.) Im Betrag sind der Eintritt und die Teilnahme für ein Dreierteam am Turnier inbegriffen. Meldeschluss ist der 8. Juni. Ansprechpartner ist Dirk Aldenpaß, Tel.: 02838 96596 (nach 18 Uhr). www.vereingte-kapellen.de