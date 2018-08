Darbietungen in Straelen, Walbeck, Arcen und Lomm.

Gelderland Bei einer besonderen Radtour geht es über die Grenze zum „Theater im Grünen“.

Die Stichting Volkskultur in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Arcen und Velden, Straelen und Geldern veranstalten erneut die grenzüberschreitende Theaterfahrradtour „Theater im Grünen“. Auf einer landschaftlich schönen Strecke kann man am Samstag, 18. August, die Flora und Fauna rund um Arcen, Lomm, Velden, Straelen und Walbeck genießen und wird zu sorgfältig ausgesuchten Orten geführt, die man normalerweise nicht sieht oder nicht betreten kann.

Die Veranstaltung dauert von 10 bis 18 Uhr. Zum großen Finale kommt es am Abend in Arcen. Startpunkte für die Radrunde sind in Straelen und Walbeck die Marktplätze.