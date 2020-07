EU-Fördergeld für Skater-Anlage in Aldekerk : Skateboarder bauen Rampe mit EU-Geld

EU-Fördergeld für Skater-Anlage in Aldekerk

Große Sprünge mit dem Skateboard sind demnächst auch am Ackermansfeld in Aldekerk möglich. Foto: dpa/David Young

Aldekerk Peter Peschers-Wagener und seine fünf Mitstreiter bekommen 6000 Euro, um am Ackermansfeld in Aldekerk eine „Mini-Ramp“ zu bauen. Die Gemeinde unterstützt die Jugendlichen.

Ende 2016 war der Plan eines Skateparks an der Güterstraße in Aldekerk am Emmissionsschutz gescheitert – für die Anwohner wäre es schlicht zu laut geworden. Damals hatte sich der Gemeinderat als Alternative für einen „Pump-Track“ entschieden. Die Anlage wird seit der Eröffnung von den jungen Mountainbikern sehr gut angenommen. Peter Peschers-Wagener: „Doch Skateboardfahrer möchten Tricks einüben und benötigen dafür Halfpipes oder Mini-Ramps.“