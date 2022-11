Tradition in Walbeck : Daniela Liptow neue Spargelprinzessin

Walbeck Früher hat sie manchmal auf dem Spargelhof Janßen ausgeholfen. Im Saal von „Haus Deckers“ fand nun die offizielle Übergabes des Spargel-Zepters statt. Die 26-Jährige übernimmt das Amt von Hannah Quinders.

Ihre Nachfolgerin ist Daniela Liptow, die sich sichtlich gerührt als bekennende Walbeckerin und „echten Familienmensch“ vorstellte. Die mit ihrem Freund Christian mitten in Walbeck und mit „traumhaftem Blick“ auf die Steprather Mühle wohnende Prinzessin studierte in Nimwegen Sozialpädagogik und arbeitet seit 2019 in der heilpädagogisch-therapeutischen Praxis Apfelbaum in Walbeck. „Ich habe schon früher als Betreuerin der Gruppenstunden und Fahrten der Walbecker Messdiener erkannt, dass mir die Arbeit mit Kindern besonders viel Spaß macht. Während meines Studiums habe ich für einige Jahre auch in der Wohnanlage St. Bernardin in Sonsbeck-Hamb mit behinderten Menschen gearbeitet“, erklärte Liptow, die früher auf dem Spargelhof Janßen an der Maasstraße aushalf, wann immer ihr Zeit dafür blieb. „Die Arbeit mit dem Walbecker Spargel ist mir daher vertraut. Egal ob pflanzen, sortieren oder verkaufen im Hofcafé – ich hab‘ gemacht, was gerade anstand“, so die neue Spargelprinzessin selbstbewusst.