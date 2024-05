Neues Kunstwerk am Tierpark Weeze Steinkauz als Vorbote für San Hejmo

Die Besucher des Tierparks Weeze staunten nicht schlecht, als sie am Parkplatz an der B9 ein neues Kunstwerk entdeckten. Gestaltet hat es der französische Künstler Daco. Zu sehen ist ein Steinkauz mit geöffneten Flügeln. Die am Niederrhein heimische Eulenart steht unter besonderem Schutz. Das Bild wirbt nicht etwa für den Tierpark, sondern ist ein erster visueller Vorgeschmack auf die dritte Ausgabe des San-Hejmo-Festivals, das am 16. und 17. August am Flughafen Weeze stattfindet.