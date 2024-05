Firma aus Neuss setzt auf E-Lkw Elektrisch durch den Niederrhein

Am Schloss Walbeck, zwischen Feldern, einem Wald und einem Schlossgraben, in dem Enten nach Futter tauchen, stehen zwei Lkw. Blau-gelb sind sie, auf ihnen steht „Dachser“. Keine normalen Lkw seien das, sagt die Firma Dachser. Sondern besondere Fahrzeuge. Fahrzeuge, die so besonders sind, dass Dachser dafür extra in den „Yakari“-Biergarten auf das Schloss Walbeck geladen hat, um die Öffentlichkeit über diese Neuheit zu informieren.