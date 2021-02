Blues im Gelderland : Culturkreis verschiebt Doppelkonzert

Auf das Konzert von „Black Cat Biscuit“ müssen die Musikfreunde aus dem Gelderland jetzt erst mal bis Oktober warten. Foto: Culturkreis

Geldern Der erst für vergangenen November und dann am 27. März geplante Auftritt der Bands „Muddy What“ und „Black Cat Biscuit“ findet jetzt am 16. Oktober statt. Die Lage ist wegen der Corona-Pandemie derzeit zu unübersichtlich.

Für Willi Teloo, den Vorsitzenden des Culturkreises Gelderland, waren die Telefonate nach München und Belgien bitter. Denn er musste den Bands „Muddy What“ und „Black Cat Biscuit“ mitteilen, dass ihr erst für den 28. November 2020 und dann für den 27. März 2021 in Geldern geplantes Konzert erneut verschoben wird.

,,Wir konnten leider nicht mehr länger warten. Die Entscheidung musste jetzt getroffen werden, auch wenn es im Februar oder März noch zu Lockerungen kommen könnte, womit ich persönlich nicht rechne“, so Teloo, der natürlich auch weiß, dass bis zum 27. März die Lage nicht so entspannt ist, dass Saal-Konzerte mit vielen (stehenden) Besuchern zulässig sein werden – aus seiner Sicht auch unverantwortlich wären.

Info Bühne steht im Gasoline Blues Club Geschichte Der Culturkreis Gelderland wurde im Jahr 2000 gegründet. Programm Normalerweise veranstaltet der Verein drei bis vier Konzerte im Jahr. Die Zuhörer kommen aus Geldern und Umgebung, reisen aber auch von weiter an, zum Teil aus der Kölner Region und aus den Niederlanden. Derzeit wird er aber, wie viele Veranstalter, von der Corona-Pandemie ausgebremst. Veranstaltungsort Nach wechselnden Spielorten etablierte sich jahrelang der Saal der Gaststätte „Zur Niersbrücke“ als Bühne, der Saal wurde zum „Muddy Waters Saal“ umgetauft. Jetzt finden die Konzerte im „Gasoline Blues Club“ im Freizeitcenter Janssen, Diesel­straße 3, in Geldern statt. www.culturkreis-gelderland.de

,,Vielleicht hätten wir die Möglichkeit bekommen, um eine Lösung wie im Oktober 2020 beim Konzert mit Thorbjörn Risager and The Black Tornado in der Gelderland-Halle umzusetzen“, so der Vereinsvorsitzende weiter. „Aber da würde uns jede Menge Vorlaufzeit zur Vermarktung fehlen, um annähernd Besucherzahlen zu erreichen, die nötig sind, um ein finanzielles Fiasko auszuschließen“.

Damit spricht er auf die Erfahrungen im Oktober an, als der Culturkreis Gelderland das Risager-Konzert organisierte, obwohl in der Kalkulation ein fettes Minus heraussprang. Dieses machte unter dem Strich einen Verlust von mehr als 2000 Euro. Allerdings betont der Vereinsverantwortliche, dass man den eingeplanten Verlust damals vorab mit den Mitgliedern besprochen hatte und Einstimmigkeit darüber herrschte, dass es im Interesse der Künstler und im Hinblick auf das eigene Jubiläum – der Verein feierte 2020 seinen 20. Geburtstag – unbedingt durchgezogen werden sollte. Die Einmütigkeit hatte auch den Hintergrund, dass Risager und seine Mitstreiter bereits ihren vierten Auftritt in Geldern hatten und alle vorherigen Gigs zu der recht guten Kassenlage des kleinen Vereins beitrugen.

Am 16. Oktober sollen dann hoffentlich ,,Muddy What“ und ,,Black Cat Biscuit“ dazu beitragen, dass es endlich wieder Blues mit vielen Besuchern in Geldern gibt und auch der Kassenbestand sich wieder erholt. Die bereits verkauften Karten bleiben gültig. Wenn, und dies hoffen die Culturkreis-Mitglieder ganz fest, der Termin gelingt, wird es wohl am 4. Dezember noch ein Wiedersehen mit ,,Big Daddy Wilson“ geben.