Neues Programm des Culturkreises Gelderland Der Blues wird nächstes Jahr härter

Weiter geht es am Samstag, 20. April 2024, mit Band Of Friends, die sich dem Gesamtwerk von Rory Gallagher widmen wird. Bassist Gerry McAvoy und Schlagzeuger Brendan O’Neill traten einst sogar viele Jahre an der Seite der irischen Blueslegende auf. Paul Rose wurde gleich zweimal zum besten Gitarristen Großbritanniens gekürt. Den Support übernimmt die Band Hennesen. Familienboss Michael Hennesen, der schon Songs für „Ion Tichy“ oder „Kook“ schrieb, wird von seinen beiden Söhnen Clemens und Martin an Schlagzeug und Bass begleitet. Verstärkt wird die Band von Christoph Küppers an der Gitarre. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 23, an der Abendkasse 26 Euro.