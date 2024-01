Konzerte im Gasoline Blues Club Culturkreis Gelderland plant Jubiläumsjahr 2025

Die vergangenen Jahre waren für den Culturkreis Gelderland ein Wechselbad der Gefühle. Nach Corona kam der Konzertbetrieb nur langsam wieder in Schwung. „Das ein oder andere Konzert wurde in erster Linie mit Rücksicht auf die Musiker durchgezogen – was sich natürlich auch negativ auf die Kassenlage auswirkte“, berichtet der Vorsitzende Willi Teloo.