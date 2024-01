Veronique Gayot & Band kommen nach Geldern Culturkreis Gelderland muss Konzert neu besetzen

Kartenbesitzer für die „Band of Friends“ können am 20. April einfach so zum Konzert kommen. Ihnen wird vor Ort die aktuelle Einlasskarte ausgehändigt. Alternativ können die Karten auch an den Verein zurückgegeben werden, entweder auf dem Postweg oder direkt in den Briefkasten des Culturkreis Gelderland an Willi Teloo, Kirchplatz 5, 47608 Geldern, versehen mit dem Namen und dem Bankkonto.