Blues im Gelderland : Culturkreis mit besonderen Tickets für Blues-Konzerte

Leif de Leeuw spielt mit Band am 16. April in Geldern. Foto: Heinz Spütz

Geldern Der Verein will mit einem speziellen Angebot auch jüngere Zuhörer in den Gasoline Blues Club in Geldern holen. Er probiert es bei zwei Terminen aus.

Mit einem besonderen Ticketangebot versucht der Culturkreis Gelderland, wieder mehr Zuschauer in seine Konzerte zu bekommen. Für die Auftritte von Leif de Leeuw am 16. April und ,,The Blues Bones“ am 14. Mai gilt ein neuer Familientarif. Erziehungsberechtigte Karteninhaber zahlen für ihre Kinder zwischen 14 und 18 Jahren nur jeweils drei Euro Eintritt, die an der Abendkasse zu entrichten sind

Allerdings bittet der Culturkreis um Anmeldung der Kinder (mit Angabe der/des Erziehungsberechtigten) über die Club-Webseite (www.culturkreis-gelderland.de), um die Übersicht über die Auslastung des Gasoline Blues Clubs im Freizeitcenter Janssen, Dieselstraße 3 in Geldern, jederzeit überprüfen zu können. Die Karten gibt es wie gehabt bei Bücher Keuck in Geldern und unter www.culturkreis-gelderland.de.