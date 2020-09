Neueröffnung in Geldern : Cuca-Mode in neuen Räumen an der Hartstraße in Geldern

Cuca-Mode in neuen Räumen an der Hartstraße in Geldern

Geldern Nur wenige Häuser von der alten Adresse entfernt, können die Kundinnen von Daniela Artz auf nunmehr 145 Quadratmetern noch mehr Mode entdecken. Im hinteren Teil des Ladens kann man jetzt auch festliche Mode finden.

Das Modegeschäft Cuca-Mode aus Geldern mit Inhaberin Daniela Artz hat in der Corona-Krise den Schritt gewagt und sich vergrößert. Vor zwei Jahren übernahm die 47-jährige Quereinsteigerin den Laden in der Hartstraße 20 von ihrer Vorgängerin. Der alte Name sei auch im jetzt neuen Geschäft geblieben, nur das Logo wurde ein bisschen verändert. In dieser Zeit bekam die bereits vorhandene Kollektion von Daniela Artz einen neuen Modestil verpasst. Nur wenige Häuser von der alten Adresse entfernt, können die Kundinnen auf nun 145 Quadratmetern noch mehr Mode entdecken. Zudem hat sich das Team um die Inhaberin einem weiteren Modethema zugewandt. Im hinteren Teil des Ladens kann man jetzt auch festliche Mode, beispielsweise für Hochzeiten oder Abiturfeiern, finden. Das richtige Ambiente gibt’s durch einen Kronleuchter.