Creazy Christmas Kult-Disco am zweiten Weihnachtstag in Issum

Die Party steigt am 2. Weihnachtstag, dem 26. Dezember, ab 19 Uhr im Issumer Bürgersaal. Tickets für die Veranstaltung sind im Vorverkauf zum Preis von acht Euro in Sevelen bei Radio Schönell, in Geldern bei Bücher Keuck und in Issum in der Zentrale im Rathaus erhältlich. Restkarten können an der Abendkasse zum Preis von zehn Euro erworben werden.