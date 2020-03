RP-Mitarbeiterin berichtet über Rückkehr aus Marokko : Den letzten Flug nach Deutschland erwischt

Geldern RP-Mitarbeiterin Lynn Gandhi war am 8. März zum Reisen nach Marokko aufgebrochen. Aufgrund des Coronavirus kehrte sie jedoch schneller zurück, als sie eigentlich wollte. Sie hatte Glück, dass sie am Montag noch einen Flug bekommen hat.

In ihrem Hostel, in dem sich Menschen aus aller Welt aufhielten, wären die Leute aber nicht panisch gewesen. „Ein paar haben geguckt, wie sie nach Hause kommen, einige wollten weiterreisen, solange es noch geht.“ Sie selbst entschied sich, so schnell es geht nach Deutschland zurückzukehren.

Am Flughafen in Marrakesch sei auch alles normal abgelaufen. „Es standen zwar schon mehr Menschen als sonst an den Infoschaltern, aber die Stimmung am Flughafen war normal. Es trugen auch nur Wenige einen Mundschutz.“ Am Montagmittag ist sie dann in Stuttgart gelandet. Von da aus ging es mit dem Zug zurück zum Niederrhein. Auch der ICE war nicht voller als sonst. Und Gandhi war froh, als sie am Montagabend wieder zu Hause angekommen war.