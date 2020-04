304 Infizierte, 4 Tote – 114 Personen genesen : Das müssen Sie über das Coronavirus im Kreis Kleve wissen

Kreis Kleve Die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve ist am Sonntag auf 304 gestiegen, 114 Personen sind genesen. 4 Todesfälle gibt es bisher. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Infektionen und die Auswirkungen in den Kommunen.

Corona-Infektionen

Am Sonntag, 5. April, 13 Uhr, liegen dem Kreisgesundheitsamt insgesamt 304 (+1) bestätigte Corona-Infektionen vor. Davon sind 24 in Bedburg-Hau, 18 in Emmerich am Rhein, 36 in Geldern, 18 in Goch, 24 in Issum, 18 in Kalkar, 25 in Kerken, 23 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 26 in Kleve, 4 in Kranenburg, 35 in Rees, 7 in Rheurdt, 25 in Straelen, 5 in Uedem, 5 in Wachtendonk und 5 in Weeze. In Klärung befinden sich 6 Meldungen. Wie es ist, an COVID-19 zu erkranken, das lesen Sie hier. Wir haben mit einer Betroffenen aus Bedburg-Hau gesprochen.