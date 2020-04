303 Infizierte – 112 Personen genesen : Das müssen Sie über das Coronavirus im Kreis Kleve wissen

Kreis Kleve Die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve ist am Samstag auf 303 gestiegen, 112 Personen sind genesen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Infektionen und die Auswirkungen in den Kommunen.

Corona-Infektionen

Am Samstag, 4. April, 13 Uhr, liegen dem Kreisgesundheitsamt insgesamt 303 (+15) bestätigte Corona-Infektionen vor. Davon sind 23 in Bedburg-Hau, 16 in Emmerich am Rhein, 36 in Geldern, 18 in Goch, 23 in Issum, 18 in Kalkar, 25 in Kerken, 23 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 26 in Kleve, 3 in Kranenburg, 35 in Rees, 7 in Rheurdt, 25 in Straelen, 5 in Uedem, 5 in Wachtendonk und 5 in Weeze. In Klärung befinden sich 10 Meldungen. Wie es ist, an COVID-19 zu erkranken, das lesen Sie hier. Wir haben mit einer Betroffenen aus Bedburg-Hau gesprochen.