Bis Mittwoch 83 Infektionen nachgewiesen : Das müssen Sie über das Coronavirus im Kreis Kleve wissen

Kreis Kleve Die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve ist auf 83 gestiegen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Infektionen und die Auswirkungen in den Kommunen.

83 Infizierte im Kreis Kleve

Infos zu Testungen und Quarantäne

Infos zu Besucherzeiten in Krankenhäusern im Kreis

Öffnungszeiten der Ämter in den Kommunen

Kontakt zu Stadtwerken

Corona-Infektionen

Inzwischen ist die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve auf 83 Personen angestiegen (Stand Mittwoch, 17 Uhr). Davon sind 4 Fälle in Bedburg-Hau, 13 in Geldern, 2 in Goch, 13 in Issum, 8 in Kalkar, 13 in Kerken, 8 in Kevelaer, 5 in Kleve, 2 in Rees, 2 in Rheurdt, 6 in Straelen, 2 in Wachtendonk und 2 in Weeze. 3 Meldungen seien derzeit noch in Klärung bezüglich des Wohnorts.

Am Dienstag befanden sich zudem mehr als 150 Personen in vom Gesundheitsamt angeordneter häuslicher Quarantäne. Wer darüber hinaus als Reiserückkehrer in freiwilliger Quarantäne ist, ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt.

Neun der bis Freitag bekannten infizierten Personen befanden sich – teilweise unabhängig voneinander – in Österreich im Ferienort Ischgl.

Das Kreisgesundheitsamt ermittelt auch in den neuen Fällen die Kontaktpersonen.

Das Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter der Telefonnummer 02821 594950 zu erreichen.

Antwort nach Probeentnahme Wer auf das Corona-Virus getestet wurde, erhält vom Gesundheitsamt innerhalb von derzeit vier Tagen eine Rückmeldung, sofern der Test positiv ist, heißt es am Dienstag vom Kreis. Erfolgt innerhalb von vier Tagen kein Anruf des Gesundheitsamtes, hat der Test keine Corona-Infektion ergeben.

Wiederaufnahme der Berufstätigkeit Wenn nach Ablauf der 14 Tage nach Rückkehr oder letztem Kontakt zu einem bestätigten Corona-Infizierten keine Symptome aufgetreten sind, könne die Berufstätigkeit wieder aufgenommen werden. Eine Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt ist nicht erforderlich. Sollten innerhalb der 14-tägigen häuslichen Isolation Symptome auftreten, verlängert sich die empfohlene Quarantäne um weitere 14 Tage. Bei Symptomen sollten sich die Personen mit ihrer Hausarztpraxis in Verbindung setzen.

Wann wird getestet? Das Gelderner St.-Clemens-Hospital orientiert sich hinsichtlich der Testungen auf eine Coronainfektion zum Beispiel an den neuesten Empfehlungen des Gesundheitsamtes im Kreis Kleve. Reiserückkehrer aus Risikogebieten wie Österreich und Schweiz mit oder ohne Symptome sowie deren Kontaktpersonen werden nur dann regelhaft getestet, wenn sie aufgrund ihrer Vorerkrankungen einem erhöhten Komplikationsrisiko ausgesetzt sind. Für alle anderen Personen sieht das Gesundheitsamt zunächst zwei Wochen häusliche Quarantäne vor. Einen aktuellen Überblick über die Risikogebiete gibt es unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

Ob eine Testung erforderlich ist, legen Gesundheitsamt oder niedergelassene Ärzte fest, schreibt das Gelderner St.-Clemens-Hospital. Betroffene sollen sich deshalb bei Bedarf zunächst an eine der zuständigen Stellen wenden. Auf Anweisung des Gesundheitsamtes oder mit Einweisung des Hausarztes könne der Abstrich anschließend durch Mitarbeitende aus dem St.-Clemens-Hospital entnommen werden. Termine für das „Drive-InScreening“ vor dem Krankenhausgebäude werden nach telefonischer Absprache vergeben.

MOBILE PROBEENTAHME

Wer in häuslicher Quarantäne ist, darf das Haus nicht verlassen. Auch nicht zur Probeentnahme, um feststellen zu lassen, ob der Corona-Virus-Erreger noch nachweisbar ist oder eben nicht. Der Kreis Kleve hat am Mittwoch bekanntgegeben, sein Angebot zur mobilen Probeentnahme für die Coronavirus-Testung deutlich auszubauen, um die Arztpraxen zu entlasten.

Ab der kommenden Woche (ab dem 23. März) sollen drei Fahrzeuge im Kreisgebiet eingesetzt werden, um die Funktionsfähigkeit der Arztpraxen vor Ort zu erhalten. Geplant ist, dass ab der nächsten Woche jeweils ein Fahrzeug vom Deutschen Roten Kreuz im nördlichen und im südlichen Kreisgebiet die Rachenabstriche vornimmt. Im Bereich Emmerich am Rhein /Rees werde der Maltester Hilfsdienst für den Kreis Kleve im Einsatz sein.

Derzeit ist erst ein Fahrzeug des DRK im Einsatz. Das Fahrzeug ist mit zwei Personen besetzt, die mit der vorgeschriebenen Schutzausrüstung Speichelproben entnehmen. Die Einsätze des Fahrzeugs werden über das Gesundheitsamt und die Kreisleitstelle koordiniert. Das Gesundheitsamt teilt den Getesteten nach einigen Tagen das Testergebnis mit und informiert darüber, ob die häusliche Quarantäne aufgehoben werden kann.

Die grundsätzliche Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu dieser Ausweitung der mobilen Probeentnahme sei erfolgt. Die organisatorischen Erfordernisse würden derzeit in die Wege geleitet. Der Kreis Kleve übernimmt zunächst die Kosten der mobilen Beprobung. Hierfür wurde ein Budget von zwei Millionen Euro bereitgestellt.

Reiserückkehrer

Alle Reiserückkehrer, die in den letzten 14 Tagen in Italien, Iran, China (Provinz Hubei inklusive Stadt Wuhan), Südkorea (Provinz Gyeongsangbuk-do), Frankreich (Region Grand Est), Österreich (Bundesland Tirol), Spanien (Madrid), USA (Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York), Deutschland (Region Kreis Heinsberg) waren oder sich oder in der Schweiz oder in Österreich aufgehalten haben, empfiehlt das Bundesgesundheitsministerium unabhängig davon, ob Symptome bestehen oder nicht, sich freiwillig für 14 Tage in eine häusliche Quarantäne zu begeben. Dies ist eine entscheidende Maßnahme, um Infektionsketten zu durchbrechen und eine Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Der Kreis Kleve schreibt:

Bleiben Sie zuhause und reduzieren Sie möglichst sämtliche Kontakte zu anderen Menschen für die Dauer von 14 Tagen.

Nach Möglichkeit zeitliche und räumliche Trennung von anderen Haushaltsmitgliedern: Einnahme der Mahlzeiten nacheinander, Aufenthalt und Schlafen in unterschiedlichen Räumen etc.

Lüften Sie regelmäßig und ausgiebig.

Häufiges Händewaschen, Einhaltung der Hustenetikette (Husten in die Ellenbeuge)

Nutzen Sie Einmaltaschentücher, die Sie sofort nach Gebrauch in einen Müllsack entsorgen.

Sollten Sie ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder an den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung über die Reise unter der Rufnummer 116 117.

Schulen und Kitas

Alle Schulen und Kindergärten in NRW bleiben vorerst geschlossen. Die Regelung gilt ab Montag zunächst bis zum 19. April, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag mitteilte. Am Montag und Dienstag stehen demnach die Lehrer noch in den Schulen zur Organisation von Betreuungsmöglichkeiten für die Schüler bereit. Auch die Kreismusikschule ist von Montag an geschlossen. Unterricht findet dort bis auf Weiteres nicht statt.

Kitas und Kindertagespflegestellen (Tagesmütter und -väter) werden ab Montag ebenfalls geschlossen. Eltern seien in der Pflicht, Kinder sollen nicht zu ihren Großeltern gebracht werden. Für Kinder von Ärzten und Pflegepersonal sollten in jeder Stadt und jedem Kreis aber Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen

Auch die Schließung von Werkstätten, Tagesstätten und anderen Tagesangeboten für Menschen mit Behinderung wurde mittlerweile angeordnet. Sie gilt ebenfalls bis zum 19. April.

Ausnahmen: Die Weisung des Landes sieht Ausnahmen vor für Personengruppen, deren Betreuung weiter gewährleistet werden müssten. Dies gilt etwa, wenn die privaten oder familiären Betreuungspersonen der Werkstatt-Beschäftigten oder Tagesstätten-Besucher Schlüsselpersonen aus zentralen Bereichen sind, deren Arbeitsfähigkeit zu sichern ist. Das gilt auch für alle Nutzer dieser Angebote, deren behinderungsbedingte pflegerische oder soziale Betreuung ansonsten über den Tag nicht sichergestellt wäre. Das NRW-Sozialministerium sieht dazu in seiner Weisung vor, dass die Einrichtungsträger diese Betreuung sicherstellen müssen, etwa durch Kooperationen mit Anbietern von Wohneinrichtungen.

Weitere Anordnungen vom Land

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Virus-Pandemie beschlossen. Durch Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales sind nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt worden. Auch alle so genannten „Amüsierbetriebe“ wie zum Beispiel Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos, Museen mussten schließen. Eine gleiche Regelung ergeht für Prostitutionsbetriebe.

Auch der Betrieb von Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbädern sowie Saunen ist untersagt. Ebenso sind Zusammenkünfte in Sportvereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich nicht mehr gestattet.

Die Schließungen und Auflagen gelten unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von den Eigentumsverhältnissen.

Damit die Versorgung mit Lebensmitteln, Bargeld, Bekleidung, Medikamenten und Dingen des täglichen Bedarfs sichergestellt ist, bleiben, Banken, Einzelhandelsbetriebe, insbesondere für Lebens- und Futtermittel, Apotheken und Drogerien geöffnet.

Die Regelungen sollen zunächst bis zum 19. April gelten, analog zu den bereits verfügten Schließungen von Schulen und Kindertageseinrichtungen. Danach soll auf der Grundlage einer aktuellen Lage-Einschätzung des Robert-Koch-Instituts über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Krankenhäuser

Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum hat seit dem 29. Februar ein Fieberzelt am Klever Krankenhaus errichtet. Es ist 24 Stunden und sieben Tage in der Woche für Menschen aus Bedburg-Hau, Goch, Kalkar, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Uedem und Weeze geöffnet. Einlasskriterium: Sie müssen Grippe-Symptome aufzeigen.

Zum Schutz der Mitarbeiter und Patienten hat das Karl-Leisner-Klinikum auch einen Besucherstopp verhängt. In den vier Krankenhäusern (St.-Antonius-Hospital Kleve, Wilhelm-Anton-Hospital Goch, Marienhospital Kevelaer, St. Nikolaus-Hospital Kalkar) sind seit Donnerstagabend keine Patientenbesuche mehr möglich. Ausnahme: Besuch schwerstkranker Patienten nach individueller Absprache und Väter, die ihre Neugeborenen sehen wollen. Dringend benötigte Gegenstände wie Wechselkleidung können am Empfang abgegeben werden.

Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum stellt die ambulante Versorgung in vielen Bereichen ab Dienstag, 17. März, ein. Ausnahmen sind unter anderem Notfallambulanzen, onkologische Patienten, Kinder.

Abgesagt werden Sprechstunden, ambulante Operationen und ambulante Eingriffe in allen Funktionsbereichen. Patienten werden gebeten, sich im Zweifel telefonisch zu erkundigen, ob ihre ambulante Betreuung - weil nicht aufschiebbar - ermöglicht wird.

Es werden in den Krankenhäusern des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums bis auf Weiteres keine verschiebbaren elektiven Operationen mehr durchgeführt.

Die Praxis für Chirurgie (Goch, Wilhelm-Anton-Hospital) bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Die Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe (Goch, Wiesenstraße) und die Praxis für Neurologie (Kevelaer, Auf der Hüls) sind weiterhin geöffnet.

Auch die Seniorenpflege-Einrichtungen des Katholischen Alten- und Pflegehilfenetzwerkes am Niederrhein unterbinden den Besuch der Bewohner. Ausnahmen sind nur in dringenden Fällen nach Absprache möglich. Zudem hat das Klinikum alle Veranstaltungen wie Infoabende und Selbsthilfegruppen in den Einrichtungen abgesagt.

Das St.-Clemens-Hospital in Geldern hat einen Besucherstopp verhängt, um Patienten und Mitarbeitende vor einer Verbreitung des Corona- oder Grippevirus zu schützen. Bei Einverständnis des behandlenden Arztes oder des Personals der Notfallambulanz sind Ausnahmen möglich für:

werdende Eltern - zur Geburt sind beide Elternteile willkommen

Begleitpersonen von Kindern oder stark hilfsbedürftigen Patientinnen und Patienten

Angehörige von Schwersterkrankten oder Sterbenden

Grundsätzlich gilt im Clemens-Hospital: Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufhielten oder Kontakt zu einem bestätigten Coronafall hatten, dürfen das Krankenhaus nicht betreten. Bitte melden Sie sich vorab telefonisch im Krankenhaus, dort wird das das weitere Vorgehen besprochen.

Öffentlicher Nahverkehr

Die Niag fährt ab Mittwoch, 18. März, nach Ferien-Fahrplan. Mindestens bis zum Ende der Osterferien am 19. April fahren die meisten Busse deshalb nun weniger häufig, heißt es auf der Internetseite der Niag. Der neue Fahrplan sei kurzfristig in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.niag-online.de sowie in der Niag-App (iOS und Android) verfügbar. Bei der Niag können Kunden die Fahrkarten nicht mehr bei den Busfahrern kaufen und nur noch hinten einsteigen. Das gilt ab Samstag, 14. März. Die vordere Tür beim Fahrpersonal bleibt geschlossen, der vordere Fahrerbereich wird abgetrennt. Damit soll die Wahrscheinlichkeit einer Virenübertragung beim Ticketkauf und einem damit verbundenen Geldwechsel verringert werden.

Die Maßnahme gilt im kompletten Verkehrsgebiet, also vor allem in den Kreisen Kleve und Wesel und im Westen Duisburgs sowie den angrenzenden Kreisgebieten. Die Pflicht, ein Ticket zu erwerben und es während der Fahrt mitzuführen, bleibt bestehen. Fahrkarten gibt es weiterhin bei den Kundencentern und Verkaufsstellen sowie Handytickets.

Auch bei den Stadtbussen in Goch bleiben die vorderen Bustüren geschlossen und der Ticketverkauf im bei den Fahrern wird eingestellt. Der planmäßige Busbetrieb bleibe aber unverändert aufrechterhalten, heißt es von den Stadtwerken Goch.

Der Bürgerbusverein Uedem hat die Fahrten vom 16. März an eingestellt. Alle Fahrer/innen leisten einen ehrenamtlichen Dienst und deren Gesundheit sollte berücksichtigt werden, schreibt der Vorstand und bittet um Verständnis.

Der Emmericher Bürgerbusverein hat beschlossen, den Busbetrieb zum Schutz von Ehrenamtlern und Fahrgästen bis auf Weiteres einzustellen. An den Haltestellen wurden bereits entsprechende Informationen ausgehängt.

Rathäuser