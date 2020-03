179 Infektionen bis Donnerstag nachgewiesen : Das müssen Sie über das Coronavirus im Kreis Kleve wissen

Kreis Kleve Die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve ist bis Donnerstag auf 179 gestiegen. Mittlerweile gibt es auch den ersten Todesfall zu beklagen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Infektionen und die Auswirkungen in den Kommunen.

Inzwischen ist die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve auf 179 Personen angestiegen (Stand: Donnerstag, 26. März, 13 Uhr), Davon sind 15 in Bedburg-Hau, 6 in Emmerich am Rhein, 21 in Geldern, 6 in Goch, 20 in Issum, 14 in Kalkar, 16 in Kerken, 16 in Kevelaer, 8 in Kleve, 1 in Kranenburg, 17 in Rees, 3 in Rheurdt, 18 in Straelen, 2 in Uedem, 4 in Wachtendonk und 4 in Weeze. In Klärung befinden sich 8 Meldungen. Von den insgesamt 179 bestätigten Corona-Fällen ist 1 Person verstorben, 9 Personen befinden sich im Krankenhaus.