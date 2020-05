604 Infizierte – 498 Personen genesen : Das müssen Sie über das Coronavirus im Kreis Kleve wissen

Kreis Kleve Die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve liegt am Dienstag weiterhin bei 604. Insgesamt sind 33 Personen gestorben. Als genesen gelten mittlerweile 498 Personen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen.

Corona-Infektionen

Am Dienstag, 12. Mai, 13 Uhr, liegen dem Kreisgesundheitsamt weiterhin insgesamt 604 (+0) labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen vor – erstmals ist diese Zahl seit dem ersten Fall im Kreis Kleve am 10. März nicht gestiegen. Davon sind 36 in Bedburg-Hau, 48 in Emmerich am Rhein, 85 in Geldern, 41 in Goch, 30 in Issum, 26 in Kalkar, 38 in Kerken, 54 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 80 in Kleve, 10 in Kranenburg, 50 in Rees, 15 in Rheurdt, 59 in Straelen, 7 in Uedem, 11 in Wachtendonk und 14 in Weeze.