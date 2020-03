162 Infektionen nachgewiesen und erster Todesfall : Das müssen Sie über das Coronavirus im Kreis Kleve wissen

Unter dem Motto „Wir bleiben für euch hier – bleibt ihr für uns zuhause!“ rufen die Mitarbeiter vieler Kliniken zum verantwortungsvollen Umgang mit der Corona-Krise auf. So auch die Mitarbeiter des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums in Kleve. Foto: Thomas Momsen

Kreis Kleve Die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve ist am Mittwoch auf 162 gestiegen. Mittlerweile gibt es auch den ersten Todesfall zu beklagen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Infektionen und die Auswirkungen in den Kommunen.

162 Infizierte im Kreis Kleve und erster Todesfall

Infos zu Testungen und Quarantäne

Die neuen Regelungen von Bund und Land

Infos zu Besucherzeiten in Krankenhäusern im Kreis

Regelungen im ÖPNV – Aiport Weeze stellt Passagierverkehr ein

Öffnungszeiten der Ämter in den Kommunen

Notbetreuung auch am Wochenende

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu der Corona-Infektion und den Auswirkungen. Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend.

Corona-Infektionen

Inzwischen ist die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve auf 162 Personen angestiegen (Stand Mittwoch, 25. März, 15.30 Uhr). Davon sind 13 in Bedburg-Hau, 5 in Emmerich am Rhein, 18 in Geldern, 5 in Goch, 20 in Issum, 13 in Kalkar, 16 in Kerken, 15 in Kevelaer, 7 in Kleve, 1 in Kranenburg, 12 in Rees, 3 in Rheurdt, 17 in Straelen, 2 in Uedem, 4 in Wachtendonk und 4 in Weeze. In Klärung befinden sich 7 Meldungen. Von den insgesamt 162 bestätigten Coronavirus-Fällen befinden sich 5 Personen im Krankenhaus. Wie der Kreis am Mittwoch (25. März) bekanntgab, gibt es auch den ersten Todesfall einer mit Covid-19 infizierten Person aus dem Kreis Kleve. Es handelt sich um einen 72-jährigen Mann aus Goch.

Wie viele der infizierten Personen mittlerweile wieder als genesen gelten, wollte der Kreis Kleve auf Anfrage bislang noch nicht mitteilen. Denn diesbezüglich liefen derzeit noch Gespräche mit dem Robert-Koch-Institut und anderen Kreisen, um zu klären, wie genau „genesen“ zu definieren ist, teilte eine Sprecherin des Kreises am Dienstag (24. März) mit. Man hoffe aber, in Kürze Zahlen mitteilen zu können.

Derzeit befinden sich zudem 665 Personen in vom Gesundheitsamt angeordneter häuslicher Quarantäne (Stand 24.März, 9.30 Uhr). Wer darüber hinaus als Reiserückkehrer in freiwilliger Quarantäne ist, ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt.

Wie viele der Infizierten sich in Tirol in Österreich infiziert haben, teilte der Kreis Kleve in den vergangenen Tagen nicht mehr mit. Neun der ersten zehn bekannten infizierten Personen befanden sich – teilweise unabhängig voneinander – in Österreich im Ferienort Ischgl.

Das Kreisgesundheitsamt ermittelt auch in den neuen Fällen die Kontaktpersonen. Das Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter der Telefonnummer 02821 594950 zu erreichen.

Ein Blick in die menschenleere Klever Innenstadt zu Zeiten der Corona-Krise. Foto: Markus van Offern (mvo)



Hotline des Ministeriums Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) hat unter 0211 9119 1001 eine Hotline für Bürger in Nordrhein-Westfalen geschaltet. Diese ist erreichbar von montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr. Neben diesem Bürgertelefon wurde eine neue zentrale Corona-Internetseite online gestellt. Sie heißt www.land.nrw/corona. Hier werden alle Maßnahmen und Entscheidungen der Landesregierung erläutert sowie Erlasse, Dokumente und Informationen gebündelt zur Verfügung gestellt.

Antwort nach Probeentnahme Derzeit kann vom Kreis Kleve nicht genau gesagt werden, wie lange es dauert, bis die Getesteten ein Ergebnis erhalten. „Derzeit kann es aufgrund der Vielzahl von Tests in ganz Deutschland zu Verzögerungen von mehreren Tagen kommen“, antwortete der Kreis am Dienstag (24. März) auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wiederaufnahme der Berufstätigkeit Wenn nach Ablauf der 14 Tage nach Rückkehr oder letztem Kontakt zu einem bestätigten Corona-Infizierten keine Symptome aufgetreten sind, könne die Berufstätigkeit wieder aufgenommen werden. Eine Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt ist nicht erforderlich. Sollten innerhalb der 14-tägigen häuslichen Isolation Symptome auftreten, verlängert sich die empfohlene Quarantäne um weitere 14 Tage. Bei Symptomen sollten sich die Personen mit ihrer Hausarztpraxis in Verbindung setzen.

Wann wird getestet? Das Gelderner St.-Clemens-Hospital orientiert sich hinsichtlich der Testungen auf eine Coronainfektion zum Beispiel an den neuesten Empfehlungen des Gesundheitsamtes im Kreis Kleve. Reiserückkehrer aus Risikogebieten wie Österreich und Schweiz mit oder ohne Symptome sowie deren Kontaktpersonen werden nur dann regelhaft getestet, wenn sie aufgrund ihrer Vorerkrankungen einem erhöhten Komplikationsrisiko ausgesetzt sind. Für alle anderen Personen sieht das Gesundheitsamt zunächst zwei Wochen häusliche Quarantäne vor. Einen aktuellen Überblick über die Risikogebiete gibt es unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

Ob eine Testung erforderlich ist, legen Gesundheitsamt oder niedergelassene Ärzte fest, schreibt das Gelderner St.-Clemens-Hospital. Betroffene sollen sich deshalb bei Bedarf zunächst an eine der zuständigen Stellen wenden. Auf Anweisung des Gesundheitsamtes oder mit Einweisung des Hausarztes könne der Abstrich anschließend durch Mitarbeitende aus dem St.-Clemens-Hospital entnommen werden. Termine für das „Drive-InScreening“ vor dem Krankenhausgebäude werden nach telefonischer Absprache vergeben.

MOBILE PROBEENTAHME

Wer in häuslicher Quarantäne ist, darf das Haus nicht verlassen. Auch nicht zur Probeentnahme, um feststellen zu lassen, ob der Corona-Virus-Erreger noch nachweisbar ist oder eben nicht. Der Kreis Kleve hat am Mittwoch bekanntgegeben, sein Angebot zur mobilen Probeentnahme für die Coronavirus-Testung deutlich auszubauen, um die Arztpraxen zu entlasten.

Foto: dpa/Jane Barlow Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.

Seit dem 23. März sind drei Fahrzeuge im Kreisgebiet im Einsatz, um die Funktionsfähigkeit der Arztpraxen vor Ort zu erhalten: jeweils ein Fahrzeug vom Deutschen Roten Kreuz im nördlichen und im südlichen Kreisgebiet, im Bereich Emmerich am Rhein /Rees ist der Maltester Hilfsdienst für den Kreis Kleve im Einsatz.

Derzeit ist erst ein Fahrzeug des DRK im Einsatz. Das Fahrzeug ist mit zwei Personen besetzt, die mit der vorgeschriebenen Schutzausrüstung Speichelproben entnehmen. Die Einsätze des Fahrzeugs werden über das Gesundheitsamt und die Kreisleitstelle koordiniert. Das Gesundheitsamt teilt den Getesteten nach einigen Tagen das Testergebnis mit und informiert darüber, ob die häusliche Quarantäne aufgehoben werden kann.

Die grundsätzliche Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu dieser Ausweitung der mobilen Probeentnahme sei erfolgt. Die organisatorischen Erfordernisse würden derzeit in die Wege geleitet. Der Kreis Kleve übernimmt zunächst die Kosten der mobilen Beprobung. Hierfür wurde ein Budget von zwei Millionen Euro bereitgestellt.

Reiserückkehrer

Alle Reiserückkehrer, die in den letzten 14 Tagen in Italien, Iran, China (Provinz Hubei inklusive Stadt Wuhan), Südkorea (Provinz Gyeongsangbuk-do), Frankreich (Region Grand Est), Österreich (Bundesland Tirol), Spanien (Madrid), USA (Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York), Deutschland (Region Kreis Heinsberg) waren oder sich oder in der Schweiz oder in Österreich aufgehalten haben, empfiehlt das Bundesgesundheitsministerium unabhängig davon, ob Symptome bestehen oder nicht, sich freiwillig für 14 Tage in eine häusliche Quarantäne zu begeben. Dies ist eine entscheidende Maßnahme, um Infektionsketten zu durchbrechen und eine Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Der Kreis Kleve schreibt:

Bleiben Sie zuhause und reduzieren Sie möglichst sämtliche Kontakte zu anderen Menschen für die Dauer von 14 Tagen.

Nach Möglichkeit zeitliche und räumliche Trennung von anderen Haushaltsmitgliedern: Einnahme der Mahlzeiten nacheinander, Aufenthalt und Schlafen in unterschiedlichen Räumen etc.

Lüften Sie regelmäßig und ausgiebig.

Häufiges Händewaschen, Einhaltung der Hustenetikette (Husten in die Ellenbeuge)

Nutzen Sie Einmaltaschentücher, die Sie sofort nach Gebrauch in einen Müllsack entsorgen.

Sollten Sie ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder an den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung über die Reise unter der Rufnummer 116 117.

Kontaktverbote

Bund und Länder haben am Sonntag, 22. März, weitere Einschränkungen beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Dazu zählen unter anderem:

Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren

zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter Punkt I. genannten Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten

von mindestens einzuhalten Es gilt nach wie vor keine Ausgangssperre in Deutschland. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet

in Deutschland. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter möglich

Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause

werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause Diese Betriebe müssen ebenfalls geschlossen bleiben: Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich

müssen ebenfalls bleiben: Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich Dauer der Maßnahmen: mindestens zwei Wochen

der Maßnahmen: mindestens zwei Wochen Kontrollen: Zur Umsetzung der Rechtsverordnung sind die zuständigen Behörden gehalten, „die Bestimmungen energisch, konsequent und, wo nötig, mit Zwangsmitteln durchzusetzen“, schreibt die Landesregierung. Dabei würden sie von der Polizei unterstützt. Verstöße werden als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro und als Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren verfolgt. Die zuständigen Behörden seien angehalten, Geldbußen auf mindestens 200 Euro festzusetzen.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hatte zuvor schon vor weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Virus-Pandemie beschlossen. Durch Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales sind nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt worden. Auch alle so genannten „Amüsierbetriebe“ wie zum Beispiel Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos, Museen mussten schließen. Eine gleiche Regelung ergeht für Prostitutionsbetriebe.

Auch der Betrieb von Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbädern sowie Saunen ist untersagt. Ebenso sind Zusammenkünfte in Sportvereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich nicht mehr gestattet.

Die Schließungen und Auflagen gelten unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von den Eigentumsverhältnissen.

Grenzregion

Nordrhein-Westfalen hat gemeinsam mit den Nachbarländern Niederlande und Belgien eine „Cross-Border Task Force Corona“ ins Leben gerufen. Ziel sei es, die gemeinsamen Aktivitäten im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus grenzüberschreitend zu synchronisieren, erklärte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag (20. März). Landräte aus der Grenzregion sind zudem über die Vorgehensweise der Niederlande irritiert.

Kurzarbeit

Die Agentur für Arbeit Wesel hat die Telefonkapazitäten massiv erweitert und stellt auch online umfangreiche Informationen und Antragsmöglichkeiten zur Verfügung.

Unternehmen können sich unter www.arbeitsagentur.de/wesel (Corona-Virus: Informationen zum Kurzarbeitergeld) über die erforderlichen Schritte beim Kurzarbeitergeld informieren. Online lässt sich Kurzarbeit sofort anzeigen und beantragen (www.arbeitsagentur.de/eServices). Die erforderlichen Zugangsdaten erhalten Unternehmen am schnellsten, indem sie eine E-Mail an Wesel.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de schicken.

Wichtig: Um rückwirkend zum 1. März Kurzarbeitergeld zu erhalten, müssen Unternehmen bis Ende März Kurzarbeit anzeigen.

Arbeitnehmer Für Arbeitnehmer, die sich telefonisch arbeitslos melden müssen oder Fragen zu Kurzarbeit und anderen Themen von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Hotline 0800 45555 00 zu den gleichen Zeiten geschaltet. Weitere Informationen bietet die Seite www.arbeitsagentur.de/corona-faq.

Lebensmittelversorgung Einige Supermärkte verfügen bereits über einen Lieferservice, zum Beispiel Edeka Brüggemeier. Weil deren Lieferservice ausgelastet ist, helfen jetzt zum Beispiel Taxiunternehmen und Fahrdienste, um die sieben Märkte zwischen Kleve und Wachtendonk zu unterstützen. Das Angebot richtet sich insbesondere an Risikogruppen und Quarantäne-Fälle. Zweimal in der Woche, dienstags und freitags, werden sie aktiv werden, um den großen Bedarf zu decken – gegen einen Kostenbeitrag von 3,50 bis 5 Euro je Lieferung. Die Brüggemeier-Lieferungen blieben nach wie vor kostenlos.

Hilfen

Der Malteser Hilfsdienst Stadtverband Kleve bietet einen Einkaufsservice an. Dieses Angebot richtet sich primär an Senioren und kranke Menschen, die nicht mehr selbst Auto fahren können und keine andere Möglichkeit mehr haben die Einkäufe selbst zu erledigen. Die Malteser übernehmen nach Absprache die Einkäufe. Die Übergabe erfolgt an der Wohnungstüre mit angemessenem Abstand. Um dieses Angebot wahrzunehmen und weitere Details abzusprechen, können Interessierte Anne-Kathrin Reckinger unter 02821 70698 (Telefonzeiten: Montag und Mittwoch, jeweils von 16 bis 17 Uhr) oder per E-Mail: AnneKathrin.Reckinger@malteser.org kontaktieren. Da das Angebot von ehrenamtlichen Kräften ausgeführt wird, kann pro Haushalt nur ein Mal pro Woche und in einem begrenzten Rahmen eingekauft werden.

Auch die Messdiener der Kevelaerer Gemeinden St. Marien und St. Antonius entwickelten innerhalb weniger Tage einen Einkaufsservice für gefährdete Personen während der Corona-Pandemie. Der Einkaufsdienst kann montags bis samstags von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02832 93380 in Aspruch genommen werden.

Auch die Studierendenschaft der Hochschule Rhein-Waal dazu entschlossen, eine Nachbarschaftshilfe einzurichten. Zu möglichen Tätigkeitsfeldern gehören unter anderem Einkaufen und Gassi gehen sowie Rezepte abholen und einlösen. Bei diesen Erledigungen wird versucht, möglichst kontaktlos vorzugehen, um alle Beteiligten vor Ansteckung zu schützen. Es kann leider nicht garantiert werden, ob und wie schnell eine angefragte Hilfe von Studierenden erledigt wird, es wird jedoch alles daran gesetzt, allen Bürgern so schnell wie möglich, Hilfe zukommen zu lassen. Bürger, die Hilfe benötigen, können sich unter folgender Mobilnummer 0163 3012551 melden, WhatsApp: +34 628 430578

Schulen und Kitas

Alle Schulen und Kindergärten in NRW bleiben vorerst geschlossen. Die Regelung gilt bis zum 19. April. Auch die Kreismusikschule ist geschlossen.

Kitas und Kindertagespflegestellen (Tagesmütter und -väter) sind ebenfalls geschlossen. Eltern seien in der Pflicht, Kinder sollen nicht zu ihren Großeltern gebracht werden. Für Kinder von Ärzten und Pflegepersonal sollten in jeder Stadt und jedem Kreis aber Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden.



Neu: Die Landesregierung hat die Regelungen zur Notbetreuung von Kindern sogenannter Schlüsselpersonen geändert. Ab dem 23. März müssen nicht mehr beide Elternteile zwingend in Schlüsselpositionen arbeiten, damit das Kind für eine Notbetreuung berechtigt ist. Es ist ausreichend, wenn ein Elternteil eine solche Schlüsselposition inne hat und privat keine Betreuung gewährleistet werden kann. Zudem wird das Betreuungsangebot jetzt auch auf die Wochenenden ausgeweitet. Wer berechtigt ist, den Service zu nutzen, soll sich ab Montag an die betreffende Schule, Kita oder Tagespflegeperson wenden. Eltern, für deren Kinder keine Betreuung in einer Kita oder Tagespflege geregelt ist, sollten sich an das jeweilige Jugendamt wenden.

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen