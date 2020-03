Bis Dienstag 142 Infektionen nachgewiesen : Das müssen Sie über das Coronavirus im Kreis Kleve wissen

Unter dem Motto „Wir bleiben für euch hier – bleibt ihr für uns zuhause!" rufen die Mitarbeiter vieler Kliniken zum verantwortungsvollen Umgang mit der Corona-Krise auf.

Kreis Kleve Die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve ist auf 142 gestiegen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Infektionen und die Auswirkungen in den Kommunen.

Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend.

Corona-Infektionen

Inzwischen ist die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve auf 142 Personen angestiegen (Stand Dienstag,24. März, 13 Uhr) Davon sind 11 in Bedburg-Hau, 3 in Emmerich am Rhein, 17 in Geldern, 3 in Goch, 20 in Issum, 11 in Kalkar, 16 in Kerken, 15 in Kevelaer, 7 in Kleve, 7 in Rees, 2 in Rheurdt, 14 in Straelen, 1 in Uedem, 4 in Wachtendonk und 4 in Weeze. In Klärung befinden sich 7 Meldungen. Von den insgesamt 142 bestätigten Corona-Fällen befinden sich 3 Personen im Krankenhaus.

Wie viele der infizierten Personen mittlerweile wieder als genesen gelten, wollte der Kreis Kleve auf Anfrage bislang noch nicht mitteilen. Denn diesbezüglich liefen derzeit noch Gespräche mit dem Robert-Koch-Institut und anderen Kreisen, um zu klären, wie genau „genesen“ zu definieren ist, teilte eine Sprecherin des Kreises am Dienstag (24. März) mit. Man hoffe aber, in Kürze Zahlen mitteilen zu können.

Derzeit befinden sich 665 Personen in vom Gesundheitsamt angeordneter häuslicher Quarantäne (Stand 24.März, 9.30 Uhr). Wer darüber hinaus als Reiserückkehrer in freiwilliger Quarantäne ist, ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt.

Wie viele der Infizierten sich in Tirol in Österreich infiziert haben, teilte der Kreis Kleve in den vergangenen Tagen nicht mehr mit. Neun der ersten zehn bekannten infizierten Personen befanden sich – teilweise unabhängig voneinander – in Österreich im Ferienort Ischgl.

Ein Blick in die menschenleere Klever Innenstadt zu Zeiten der Corona-Krise. Foto: Markus van Offern (mvo)

Das Kreisgesundheitsamt ermittelt auch in den neuen Fällen die Kontaktpersonen. Das Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter der Telefonnummer 02821 594950 zu erreichen.

Antwort nach Probeentnahme Derzeit kann vom Kreis Kleve nicht genau gesagt werden, wie lange es dauert, bis die Getesteten ein Ergebnis erhalten. „Derzeit kann es aufgrund der Vielzahl von Tests in ganz Deutschland zu Verzögerungen von mehreren Tagen kommen“, antwortete der Kreis am Dienstag (24. März) auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wiederaufnahme der Berufstätigkeit Wenn nach Ablauf der 14 Tage nach Rückkehr oder letztem Kontakt zu einem bestätigten Corona-Infizierten keine Symptome aufgetreten sind, könne die Berufstätigkeit wieder aufgenommen werden. Eine Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt ist nicht erforderlich. Sollten innerhalb der 14-tägigen häuslichen Isolation Symptome auftreten, verlängert sich die empfohlene Quarantäne um weitere 14 Tage. Bei Symptomen sollten sich die Personen mit ihrer Hausarztpraxis in Verbindung setzen.

Wann wird getestet? Das Gelderner St.-Clemens-Hospital orientiert sich hinsichtlich der Testungen auf eine Coronainfektion zum Beispiel an den neuesten Empfehlungen des Gesundheitsamtes im Kreis Kleve. Reiserückkehrer aus Risikogebieten wie Österreich und Schweiz mit oder ohne Symptome sowie deren Kontaktpersonen werden nur dann regelhaft getestet, wenn sie aufgrund ihrer Vorerkrankungen einem erhöhten Komplikationsrisiko ausgesetzt sind. Für alle anderen Personen sieht das Gesundheitsamt zunächst zwei Wochen häusliche Quarantäne vor. Einen aktuellen Überblick über die Risikogebiete gibt es unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

Ob eine Testung erforderlich ist, legen Gesundheitsamt oder niedergelassene Ärzte fest, schreibt das Gelderner St.-Clemens-Hospital. Betroffene sollen sich deshalb bei Bedarf zunächst an eine der zuständigen Stellen wenden. Auf Anweisung des Gesundheitsamtes oder mit Einweisung des Hausarztes könne der Abstrich anschließend durch Mitarbeitende aus dem St.-Clemens-Hospital entnommen werden. Termine für das „Drive-InScreening“ vor dem Krankenhausgebäude werden nach telefonischer Absprache vergeben.

MOBILE PROBEENTAHME

Wer in häuslicher Quarantäne ist, darf das Haus nicht verlassen. Auch nicht zur Probeentnahme, um feststellen zu lassen, ob der Corona-Virus-Erreger noch nachweisbar ist oder eben nicht. Der Kreis Kleve hat am Mittwoch bekanntgegeben, sein Angebot zur mobilen Probeentnahme für die Coronavirus-Testung deutlich auszubauen, um die Arztpraxen zu entlasten.

Foto: dpa/Jane Barlow Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.

Ab der kommenden Woche (ab dem 23. März) sollen drei Fahrzeuge im Kreisgebiet eingesetzt werden, um die Funktionsfähigkeit der Arztpraxen vor Ort zu erhalten. Geplant ist, dass ab der nächsten Woche jeweils ein Fahrzeug vom Deutschen Roten Kreuz im nördlichen und im südlichen Kreisgebiet die Rachenabstriche vornimmt. Im Bereich Emmerich am Rhein /Rees werde der Maltester Hilfsdienst für den Kreis Kleve im Einsatz sein.

Derzeit ist erst ein Fahrzeug des DRK im Einsatz. Das Fahrzeug ist mit zwei Personen besetzt, die mit der vorgeschriebenen Schutzausrüstung Speichelproben entnehmen. Die Einsätze des Fahrzeugs werden über das Gesundheitsamt und die Kreisleitstelle koordiniert. Das Gesundheitsamt teilt den Getesteten nach einigen Tagen das Testergebnis mit und informiert darüber, ob die häusliche Quarantäne aufgehoben werden kann.

Die grundsätzliche Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu dieser Ausweitung der mobilen Probeentnahme sei erfolgt. Die organisatorischen Erfordernisse würden derzeit in die Wege geleitet. Der Kreis Kleve übernimmt zunächst die Kosten der mobilen Beprobung. Hierfür wurde ein Budget von zwei Millionen Euro bereitgestellt.

Reiserückkehrer

Alle Reiserückkehrer, die in den letzten 14 Tagen in Italien, Iran, China (Provinz Hubei inklusive Stadt Wuhan), Südkorea (Provinz Gyeongsangbuk-do), Frankreich (Region Grand Est), Österreich (Bundesland Tirol), Spanien (Madrid), USA (Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York), Deutschland (Region Kreis Heinsberg) waren oder sich oder in der Schweiz oder in Österreich aufgehalten haben, empfiehlt das Bundesgesundheitsministerium unabhängig davon, ob Symptome bestehen oder nicht, sich freiwillig für 14 Tage in eine häusliche Quarantäne zu begeben. Dies ist eine entscheidende Maßnahme, um Infektionsketten zu durchbrechen und eine Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Der Kreis Kleve schreibt:

Bleiben Sie zuhause und reduzieren Sie möglichst sämtliche Kontakte zu anderen Menschen für die Dauer von 14 Tagen.

Nach Möglichkeit zeitliche und räumliche Trennung von anderen Haushaltsmitgliedern: Einnahme der Mahlzeiten nacheinander, Aufenthalt und Schlafen in unterschiedlichen Räumen etc.

Lüften Sie regelmäßig und ausgiebig.

Häufiges Händewaschen, Einhaltung der Hustenetikette (Husten in die Ellenbeuge)

Nutzen Sie Einmaltaschentücher, die Sie sofort nach Gebrauch in einen Müllsack entsorgen.

Sollten Sie ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder an den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung über die Reise unter der Rufnummer 116 117.

Kontaktverbote

Bund und Länder haben am Sonntag weitere Einschränkungen beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Dazu zählen unter anderem:

Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren

zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter Punkt I. genannten Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten

von mindestens einzuhalten Es gilt nach wie vor keine Ausgangssperre in Deutschland. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet

in Deutschland. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter möglich

Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause

werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause Diese Betriebe müssen ebenfalls geschlossen bleiben: Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich

müssen ebenfalls bleiben: Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich Dauer der Maßnahmen: mindestens zwei Wochen

der Maßnahmen: mindestens zwei Wochen Kontrollen: Zur Umsetzung der Rechtsverordnung sind die zuständigen Behörden gehalten, „die Bestimmungen energisch, konsequent und, wo nötig, mit Zwangsmitteln durchzusetzen“, schreibt die Landesregierung. Dabei würden sie von der Polizei unterstützt. Verstöße werden als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro und als Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren verfolgt. Die zuständigen Behörden seien angehalten, Geldbußen auf mindestens 200 Euro festzusetzen.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hatte zuvor schon vor weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Virus-Pandemie beschlossen. Durch Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales sind nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt worden. Auch alle so genannten „Amüsierbetriebe“ wie zum Beispiel Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos, Museen mussten schließen. Eine gleiche Regelung ergeht für Prostitutionsbetriebe.

Auch der Betrieb von Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbädern sowie Saunen ist untersagt. Ebenso sind Zusammenkünfte in Sportvereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich nicht mehr gestattet.

Die Schließungen und Auflagen gelten unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von den Eigentumsverhältnissen.

Grenzregion

Nordrhein-Westfalen hat gemeinsam mit den Nachbarländern Niederlande und Belgien eine „Cross-Border Task Force Corona“ ins Leben gerufen. Ziel sei es, die gemeinsamen Aktivitäten im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus grenzüberschreitend zu synchronisieren, erklärte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag (20. März). Landräte aus der Grenzregion sind zudem über die Vorgehensweise der Niederlande irritiert.

Lebensmittelversorgung Einige Supermärkte verfügen bereits über einen Lieferservice, zum Beispiel Edeka Brüggemeier. Weil deren Lieferservice ausgelastet ist, helfen jetzt zum Beispiel Taxiunternehmen und Fahrdienste, um die sieben Märkte zwischen Kleve und Wachtendonk zu unterstützen. Das Angebot richtet sich insbesondere an Risikogruppen und Quarantäne-Fälle. Zweimal in der Woche, dienstags und freitags, werden sie aktiv werden, um den großen Bedarf zu decken – gegen einen Kostenbeitrag von 3,50 bis 5 Euro je Lieferung. Die Brüggemeier-Lieferungen blieben nach wie vor kostenlos.

Schulen und Kitas

Alle Schulen und Kindergärten in NRW bleiben vorerst geschlossen. Die Regelung gilt bis zum 19. April. Auch die Kreismusikschule ist geschlossen.

Kitas und Kindertagespflegestellen (Tagesmütter und -väter) sind ebenfalls geschlossen. Eltern seien in der Pflicht, Kinder sollen nicht zu ihren Großeltern gebracht werden. Für Kinder von Ärzten und Pflegepersonal sollten in jeder Stadt und jedem Kreis aber Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden.



Neu: Die Landesregierung hat die Regelungen zur Notbetreuung von Kindern sogenannter Schlüsselpersonen geändert. Ab dem 23. März müssen nicht mehr beide Elternteile zwingend in Schlüsselpositionen arbeiten, damit das Kind für eine Notbetreuung berechtigt ist. Es ist ausreichend, wenn ein Elternteil eine solche Schlüsselposition inne hat und privat keine Betreuung gewährleistet werden kann. Zudem wird das Betreuungsangebot jetzt auch auf die Wochenenden ausgeweitet. Wer berechtigt ist, den Service zu nutzen, soll sich ab Montag an die betreffende Schule, Kita oder Tagespflegeperson wenden. Eltern, für deren Kinder keine Betreuung in einer Kita oder Tagespflege geregelt ist, sollten sich an das jeweilige Jugendamt wenden.

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen

Auch die Schließung von Werkstätten, Tagesstätten und anderen Tagesangeboten für Menschen mit Behinderung wurde mittlerweile angeordnet. Sie gilt ebenfalls bis zum 19. April.

Ausnahmen: Die Weisung des Landes sieht Ausnahmen vor für Personengruppen, deren Betreuung weiter gewährleistet werden müssten. Dies gilt etwa, wenn die privaten oder familiären Betreuungspersonen der Werkstatt-Beschäftigten oder Tagesstätten-Besucher Schlüsselpersonen aus zentralen Bereichen sind, deren Arbeitsfähigkeit zu sichern ist. Das gilt auch für alle Nutzer dieser Angebote, deren behinderungsbedingte pflegerische oder soziale Betreuung ansonsten über den Tag nicht sichergestellt wäre. Das NRW-Sozialministerium sieht dazu in seiner Weisung vor, dass die Einrichtungsträger diese Betreuung sicherstellen müssen, etwa durch Kooperationen mit Anbietern von Wohneinrichtungen.

Krankenhäuser

Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum hat seit dem 29. Februar ein Fieberzelt am Klever Krankenhaus errichtet. Es ist 24 Stunden und sieben Tage in der Woche für Menschen aus Bedburg-Hau, Goch, Kalkar, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Uedem und Weeze geöffnet. Einlasskriterium: Sie müssen Grippe-Symptome aufzeigen.

Zum Schutz der Mitarbeiter und Patienten hat das Karl-Leisner-Klinikum auch einen Besucherstopp verhängt. In den vier Krankenhäusern (St.-Antonius-Hospital Kleve, Wilhelm-Anton-Hospital Goch, Marienhospital Kevelaer, St. Nikolaus-Hospital Kalkar) sind seit Donnerstagabend keine Patientenbesuche mehr möglich. Ausnahme: Besuch schwerstkranker Patienten nach individueller Absprache und Väter, die ihre Neugeborenen sehen wollen. Dringend benötigte Gegenstände wie Wechselkleidung können am Empfang abgegeben werden.

Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum stellt die ambulante Versorgung in vielen Bereichen ab Dienstag, 17. März, ein. Ausnahmen sind unter anderem Notfallambulanzen, onkologische Patienten, Kinder.

Abgesagt werden Sprechstunden, ambulante Operationen und ambulante Eingriffe in allen Funktionsbereichen. Patienten werden gebeten, sich im Zweifel telefonisch zu erkundigen, ob ihre ambulante Betreuung - weil nicht aufschiebbar - ermöglicht wird.

Es werden in den Krankenhäusern des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums bis auf Weiteres keine verschiebbaren elektiven Operationen mehr durchgeführt.

Die Praxis für Chirurgie (Goch, Wilhelm-Anton-Hospital) bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Die Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe (Goch, Wiesenstraße) und die Praxis für Neurologie (Kevelaer, Auf der Hüls) sind weiterhin geöffnet.

Auch die Seniorenpflege-Einrichtungen des Katholischen Alten- und Pflegehilfenetzwerkes am Niederrhein unterbinden den Besuch der Bewohner. Ausnahmen sind nur in dringenden Fällen nach Absprache möglich. Zudem hat das Klinikum alle Veranstaltungen wie Infoabende und Selbsthilfegruppen in den Einrichtungen abgesagt.

Das St.-Clemens-Hospital in Geldern hat einen Besucherstopp verhängt, um Patienten und Mitarbeitende vor einer Verbreitung des Corona- oder Grippevirus zu schützen. Bei Einverständnis des behandelnden Arztes oder des Personals der Notfallambulanz sind Ausnahmen möglich für:

werdende Eltern - zur Geburt sind beide Elternteile willkommen

Begleitpersonen von Kindern oder stark hilfsbedürftigen Patientinnen und Patienten

Angehörige von Schwersterkrankten oder Sterbenden

Grundsätzlich gilt im Clemens-Hospital: Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufhielten oder Kontakt zu einem bestätigten Coronafall hatten, dürfen das Krankenhaus nicht betreten. Bitte melden Sie sich vorab telefonisch im Krankenhaus, dort wird das das weitere Vorgehen besprochen.