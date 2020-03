87 Infizierte gelten als genesen : Das müssen Sie über das Coronavirus im Kreis Kleve wissen

Ein großer Aufsteller mit der Überschrift „Kontaktverbot“ steht in der Kleve. Foto: Julia Lörcks

Kreis Kleve Die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve ist am Dienstag auf 247 gestiegen, 87 Personen gelten als genesen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Infektionen und die Auswirkungen in den Kommunen.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu der Corona-Infektion und den Auswirkungen. Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend.

Corona-Infektionen

Am Dienstag, 31. März, liegen dem Kreisgesundheitsamt insgesamt 247 bestätigte Corona-Infektionen vor: 22 in Bedburg-Hau, 10 in Emmerich am Rhein, 30 in Geldern, 10 in Goch, 20 in Issum, 14 in Kalkar, 21 in Kerken, 19 in Kevelaer, 17 in Kleve, 2 in Kranenburg, 22 in Rees, 5 in Rheurdt, 22 in Straelen, 3 in Uedem, 5 in Wachtendonk, 5 in Weeze.

In Klärung befinden sich 20 Meldungen. Von den 237 Corona-Fällen sind 87 Personen genesen und 20 Personen befinden sich im Krankenhaus. Zwei Patienten sind an dem Virus gestorben, ein Mann aus Goch und eine Frau aus Rheurdt. Zunächst hatte es noch geheißen, dass auch ein Mann aus Kevelaer an Covid-19 gestorben sei. Später hieß es vom Krankenhaus, sein Tod habe eine andere Ursache gehabt.

Derzeit befinden sich 1064 Personen in vom Gesundheitsamt angeordneter häuslicher Quarantäne (Stand Montag, 30. März). Wer darüber hinaus als Reiserückkehrer in freiwilliger Quarantäne ist, ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt.

„Es muss davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte und eine entsprechende Zahl von Verdachtsfällen eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden“, heißt es vom Kreis am Freitag.

Neun der ersten zehn bekannten infizierten Personen aus dem Kreis Kleve befanden sich – teilweise unabhängig voneinander – in Österreich im Ferienort Ischgl.

Corona-Tests im Kreis Kleve

Wann wird getestet? Bei Symptomen wie Husten, Luftnot, Fieber, Halsschmerzen, Krankheitsgefühl und Schwäche sollten Betroffene zunächst in ihrer Hausarztpraxis anrufen. Die Mitarbeiter der Praxis entscheiden, ob und wann die Betroffenen in die Praxis kommen oder sich an eines der Krankenhäuser in Kleve, Emmerich und Geldern wenden sollen. Der Test auf Corona-Infektion wird in den Krankenhäusern nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen durchgeführt und erfolgt nicht bei jedem Patienten. Wichtig: In den Krankenhäusern erfolgt keine ambulante Behandlung und es können keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt werden. Alternativ können Betroffene den Ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen unter Telefon 116 117.

Geldern Das St.-Clemens-Hospital führt Abstriche auf Anweisung des Gesundheitsamtes oder mit Einweisung des Hausarztes durch. Termine für das „Drive-In-Screening“ vor dem Krankenhausgebäude werden nach telefonischer Absprache vergeben.

Das St.-Clemens-Hospital führt Abstriche auf Anweisung des Gesundheitsamtes oder mit Einweisung des Hausarztes durch. Termine für das „Drive-In-Screening“ vor dem Krankenhausgebäude werden nach telefonischer Absprache vergeben. Emmerich Am Mittwoch, 1. April, startet eine mobile Probeentnahmestelle für Corona-Tests in Emmerich. So können Patienten, die möglicherweise mit dem Virus infiziert sind, direkt in ihrem Auto getestet werden. Nach wie vor gilt: Betroffene sollen zunächst in ihrer Hausarztpraxis anrufen, wenn die typischen Symptome auftreten. Wenn der Hausarzt einen Coronavirus-Test durchführen lassen möchte, teilt die Kreisverwaltung dem Patienten telefonisch Zeit und Ort des Tests mit. Die Krankenversichertenkarte wird am Drive-In eingelesen.

Am Mittwoch, 1. April, startet eine mobile Probeentnahmestelle für Corona-Tests in Emmerich. So können Patienten, die möglicherweise mit dem Virus infiziert sind, direkt in ihrem Auto getestet werden. Nach wie vor gilt: Betroffene sollen zunächst in ihrer Hausarztpraxis anrufen, wenn die typischen Symptome auftreten. Wenn der Hausarzt einen Coronavirus-Test durchführen lassen möchte, teilt die Kreisverwaltung dem Patienten telefonisch Zeit und Ort des Tests mit. Die Krankenversichertenkarte wird am Drive-In eingelesen. Kevelaer Auch in Kevelaer ist eine Drive-In-Station für Schnelltests in Planung.

Auch in Kevelaer ist eine Drive-In-Station für Schnelltests in Planung. Kleve Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum hat seit dem 29. Februar ein Fieberzelt am Klever Krankenhaus errichtet. Es ist rund um die Uhr für Menschen aus Bedburg-Hau, Goch, Kalkar, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Uedem und Weeze geöffnet. Einlasskriterium: Die Betroffenen müssen Grippe-Symptome aufzeigen.

Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum hat seit dem 29. Februar ein Fieberzelt am Klever Krankenhaus errichtet. Es ist rund um die Uhr für Menschen aus Bedburg-Hau, Goch, Kalkar, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Uedem und Weeze geöffnet. Einlasskriterium: Die Betroffenen müssen Grippe-Symptome aufzeigen. Test-Fahrzeuge Seit dem 23. März sind drei Fahrzeuge im Kreisgebiet im Einsatz, um die Arztpraxen zu entlasten. Zwei Fahrzeuge vom Deutschen Roten Kreuz sind im nördlichen und im südlichen Kreisgebiet unterwegs, in Emmerich und Rees ist der Maltester-Hilfsdienst im Einsatz. Die Einsätze des Fahrzeugs werden über das Gesundheitsamt und die Kreisleitstelle koordiniert. Der Kreis Kleve übernimmt zunächst die Kosten der mobilen Beprobung. Hierfür wurde ein Budget von zwei Millionen Euro bereitgestellt.

Testergebnis Derzeit kann vom Kreis Kleve nicht genau gesagt werden, wie lange es dauert, bis die Getesteten ein Ergebnis erhalten. „Derzeit kann es aufgrund der Vielzahl von Tests in ganz Deutschland zu Verzögerungen von mehreren Tagen kommen“, antwortete der Kreis am Dienstag (24. März) auf Nachfrage unserer Redaktion. Alle Patienten, die getestet wurden, sollen definitiv zuhause bleiben, bis sie ein Ergebnis bekommen. Falls es positiv ausfällt, natürlich nach Vorgabe des Gesundheitsamtes auch länger.

Reiserückkehrer Für alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten wie Italien, Iran, China, Südkorea, Frankreich, Österreich, Spanien, USA und dem Kreis Heinsweg, empfiehlt das Bundesgesundheitsministerium sich freiwillig für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Bei Symptomen beim Hausarzt oder beim ärztlichen Notdienst melden.

Wiederaufnahme der Berufstätigkeit Wenn nach Ablauf der 14 Tage nach Rückkehr aus einem Risikogebiet oder letztem Kontakt zu einem bestätigten Corona-Infizierten keine Symptome aufgetreten sind, könne die Berufstätigkeit wieder aufgenommen werden. Eine Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt ist nicht erforderlich. Sollten innerhalb der zweiwöchigen häuslichen Isolation Symptome auftreten, verlängert sich die empfohlene Quarantäne um weitere 14 Tage. Bei Symptomen sollten sich die Personen mit ihrer Hausarztpraxis in Verbindung setzen.

Hier gibt es weitere Infos

Ärztlicher Bereitschaftsdienst, Telefon 116 117, Alternative zum Hausarzt

Kreisgesundheitsamt, Infotelefon 02821 594950, eine medizinische Beratung findet hier nicht statt

NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Hotline 0211 9119 1001 (montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr)

Kontaktverbote

Bund und Länder haben am Sonntag, 22. März, weitere Einschränkungen beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Dazu zählen unter anderem:

Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren

zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter Punkt I. genannten Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten

von mindestens einzuhalten Es gilt nach wie vor keine Ausgangssperre in Deutschland. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet

in Deutschland. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter möglich

Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause

werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause Diese Betriebe müssen ebenfalls geschlossen bleiben: Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich

müssen ebenfalls bleiben: Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich Dauer der Maßnahmen: mindestens zwei Wochen

der Maßnahmen: mindestens zwei Wochen Kontrollen: Zur Umsetzung der Rechtsverordnung sind die zuständigen Behörden gehalten, „die Bestimmungen energisch, konsequent und, wo nötig, mit Zwangsmitteln durchzusetzen“, schreibt die Landesregierung. Dabei würden sie von der Polizei unterstützt. Verstöße werden als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro und als Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren verfolgt. Die zuständigen Behörden seien angehalten, Geldbußen auf mindestens 200 Euro festzusetzen.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hatte zuvor schon vor weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Virus-Pandemie beschlossen. Durch Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales sind nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt worden. Auch alle so genannten „Amüsierbetriebe“ wie zum Beispiel Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos, Museen mussten schließen. Eine gleiche Regelung ergeht für Prostitutionsbetriebe.

Auch der Betrieb von Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbädern sowie Saunen ist untersagt. Ebenso sind Zusammenkünfte in Sportvereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich nicht mehr gestattet.

Die Schließungen und Auflagen gelten unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von den Eigentumsverhältnissen.

Hilfen für Unternehmer

Bundes- und Landesmittel Seit Freitag (27. März) können die Corona-Hilfen des Landes online beantragt werden. Damit das Geld so schnell wie möglich fließt, können Betroffene elektronische Antragsformulare seit Freitag (27. März) online auf der Seite www.wirtschaft.nrw/corona nutzen. Die Anträge würden auch am Wochenende von den Mitarbeitern der Bezirksregierung bearbeitet, heißt es.

Um schnell in der Krise zu helfen, hatte der Bund umfangreiche Maßnahmen, vor allem für Solo-Selbständige und Kleinstunternehmer, beschlossen, die das Land noch einmal erweiterte. Diese Hilfen (direkte Zuschüsse) sind geplant:

9000 Euro für Unternehmen bis fünf Mitarbeiter

für Unternehmen bis fünf Mitarbeiter 15.000 Euro für Unternehmen bis zehn Mitarbeiter

für Unternehmen bis zehn Mitarbeiter 25.000 Euro für Unternehmen mit zehn bis 50 Beschäftigten (spezielle Maßnahme des Landes NRW)

Weitere Finanzierungs-Instrumente und Ansprechpartner finden sich auch auf dem Informationsportal www.land.nrw/corona.

Angebot der Stadtwerke Kleve Unter anderem weisen auch die Stadtwerke Kleve darauf hin, dass sie betroffenen gewerblichen Kunden (z.B. Einzelhandel, Gastronomie) für Beratungen und individuelle Vereinbarungen zur Verfügung stehen. Zum Beispiel, um sie zu beraten, inwiefern Strom- und Gasverbräuche reduziert werden können oder um individuelle Lösungsmöglichkeiten für finanzielle Engpässe zu prüfen. Eine Herabsetzung der Abschlagsbeträge in Folge von reduzierten Verbräuchen könne ebenfalls individuell geprüft werden. Kunden könnten sich telefonisch unter 02821 593 140 oder per E-Mail unter kundencenter@stadtwerke-kleve.de in Verbindung zu setzen.

Grenzregion

Nordrhein-Westfalen hat gemeinsam mit den Nachbarländern Niederlande und Belgien eine „Cross-Border Task Force Corona“ ins Leben gerufen. Ziel sei es, die gemeinsamen Aktivitäten im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus grenzüberschreitend zu synchronisieren, erklärte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag (20. März). Landräte aus der Grenzregion sind zudem über die Vorgehensweise der Niederlande irritiert.

Kurzarbeit

Die Agentur für Arbeit Wesel hat die Telefonkapazitäten massiv erweitert und stellt auch online umfangreiche Informationen und Antragsmöglichkeiten zur Verfügung.

Unternehmen können sich unter www.arbeitsagentur.de/wesel (Corona-Virus: Informationen zum Kurzarbeitergeld) über die erforderlichen Schritte beim Kurzarbeitergeld informieren. Online lässt sich Kurzarbeit sofort anzeigen und beantragen (www.arbeitsagentur.de/eServices). Die erforderlichen Zugangsdaten erhalten Unternehmen am schnellsten, indem sie eine E-Mail an Wesel.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de schicken.

Wichtig: Um rückwirkend zum 1. März Kurzarbeitergeld zu erhalten, müssen Unternehmen bis Ende März Kurzarbeit anzeigen.

Arbeitnehmer Für Arbeitnehmer, die sich telefonisch arbeitslos melden müssen oder Fragen zu Kurzarbeit und anderen Themen von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Hotline 0800 45555 00 zu den gleichen Zeiten geschaltet. Weitere Informationen bietet die Seite www.arbeitsagentur.de/corona-faq.

Lebensmittelversorgung Einige Supermärkte verfügen bereits über einen Lieferservice, zum Beispiel Edeka Brüggemeier. Weil deren Lieferservice ausgelastet ist, helfen jetzt zum Beispiel Taxiunternehmen und Fahrdienste, um die sieben Märkte zwischen Kleve und Wachtendonk zu unterstützen. Das Angebot richtet sich insbesondere an Risikogruppen und Quarantäne-Fälle. Zweimal in der Woche, dienstags und freitags, werden sie aktiv werden, um den großen Bedarf zu decken – gegen einen Kostenbeitrag von 3,50 bis 5 Euro je Lieferung. Die Brüggemeier-Lieferungen blieben nach wie vor kostenlos.

Hilfen

Der Malteser Hilfsdienst Stadtverband Kleve bietet einen Einkaufsservice an. Dieses Angebot richtet sich primär an Senioren und kranke Menschen, die nicht mehr selbst Auto fahren können und keine andere Möglichkeit mehr haben die Einkäufe selbst zu erledigen. Die Malteser übernehmen nach Absprache die Einkäufe. Die Übergabe erfolgt an der Wohnungstüre mit angemessenem Abstand. Um dieses Angebot wahrzunehmen und weitere Details abzusprechen, können Interessierte Anne-Kathrin Reckinger unter 02821 70698 (Telefonzeiten: Montag und Mittwoch, jeweils von 16 bis 17 Uhr) oder per E-Mail: AnneKathrin.Reckinger@malteser.org kontaktieren. Da das Angebot von ehrenamtlichen Kräften ausgeführt wird, kann pro Haushalt nur ein Mal pro Woche und in einem begrenzten Rahmen eingekauft werden.

Auch die Messdiener der Kevelaerer Gemeinden St. Marien und St. Antonius entwickelten innerhalb weniger Tage einen Einkaufsservice für gefährdete Personen während der Corona-Pandemie. Der Einkaufsdienst kann montags bis samstags von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02832 93380 in Aspruch genommen werden.

Auch die Studierendenschaft der Hochschule Rhein-Waal dazu entschlossen, eine Nachbarschaftshilfe einzurichten. Zu möglichen Tätigkeitsfeldern gehören unter anderem Einkaufen und Gassi gehen sowie Rezepte abholen und einlösen. Bei diesen Erledigungen wird versucht, möglichst kontaktlos vorzugehen, um alle Beteiligten vor Ansteckung zu schützen. Es kann leider nicht garantiert werden, ob und wie schnell eine angefragte Hilfe von Studierenden erledigt wird, es wird jedoch alles daran gesetzt, allen Bürgern so schnell wie möglich, Hilfe zukommen zu lassen. Bürger, die Hilfe benötigen, können sich unter folgender Mobilnummer 0163 3012551 melden, Whatsapp: +34 628 430578

AWO Der Awo Kreisverband Kleve hat ein Beratungstelefon für wichtige Fragen rund ums Thema „Leben in der Corona-Krise“ eingerichtet. Das Beratungstelefon ist vor allem für die Personengruppen (z.B. Senioren) gedacht, die nicht über die Möglichkeit verfügen, selbst im Internet nach Hilfsangeboten zu suchen. Es kann keine medizinische Beratung erfolgen, auch bei medizinischen Notfällen sind weiterhin die einschlägigen Kontaktmöglichkeiten zu wählen.

Das Beratungstelefon ist ab sofort montags bis freitags, 9 bis 16 Uhr mit Sozialpädagogen besetzt und unter der Nummer 02821 / 8993955 zu erreichen.

Die Awo bittet zudem Organisationen im ganzen Kreis Kleve, die sich neu gegründet haben (z.B. zur Nachbarschaftshilfen), der Awo das Angebot und die Kontaktdaten per Mail an info@awo-kreiskleve.de zu schicken. Die Awo könnte dann Kontakte herstellen.

Schulen und Kitas

Alle Schulen und Kindergärten in NRW bleiben vorerst geschlossen. Die Regelung gilt bis zum 19. April. Auch die Kreismusikschule ist geschlossen. Kitas und Kindertagespflegestellen (Tagesmütter und -väter) sind ebenfalls geschlossen. Kinder sollen nicht zu ihren Großeltern gebracht werden. Für Kinder von Ärzten und Pflegepersonal sind in jeder Stadt und jedem Kreis aber Betreuungsmöglichkeiten geschaffen worden.

Seit dem 23. März müssen auch nicht mehr beide Elternteile zwingend in Schlüsselpositionen arbeiten, damit das Kind für eine Notbetreuung berechtigt ist. Es ist ausreichend, wenn ein Elternteil eine solche Schlüsselposition inne hat und privat keine Betreuung gewährleistet werden kann. Zudem wird das Betreuungsangebot jetzt auch auf die Wochenenden ausgeweitet. Wer berechtigt ist, den Service zu nutzen, kann sich an die betreffende Schule, Kita oder Tagespflegeperson wenden. Eltern, für deren Kinder keine Betreuung in einer Kita oder Tagespflege geregelt ist, sollten sich an das jeweilige Jugendamt wenden.

Die Schulpsychologische Beratungsstelle im Schulamt für den Kreis bietet zudem nun auch eine telefonische Beratung an. Die Schulpsychologische Beratungsstelle steht weiterhin für Fragen rund ums Thema Lernen zur Verfügung. Eltern können sich telefonisch in der Beratungsstelle melden. Auch für Lehrkräfte bleibt die Beratungsstelle telefonisch erreichbar. Erreichbar ist die Beratungsstelle unter den Durchwahlen: 02821/85-495, 02823/975-107 und 02831/391-835. Zudem hält die Beratungsstelle für Eltern neue Informationen bereit: Die Infoblätter „Zu Hause lernen“ und „Wie spreche ich mit Kindern über Ängste“ geben Eltern wichtige Hinweise. Diese Informationen gibt es auf der Homepage des Kreises Kleve (www.kreis-kleve.de) im Bereich Service/Bildung/Schulpsychologie.

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen