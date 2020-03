Drei Infektionen nachgewiesen : Coronavirus hat Geldern erreicht

Am Friedrich-Spee-Gymnasium findet bis einschließlich Montag kein Unterricht statt. Zwei Schüler könnten sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Drei Menschen aus dem Gelderland sind mit dem neuartigen Virus infiziert. Das wirkt sich auf das öffentliche Leben aus: Das Friedrich-Spee-Gymnasium bleibt bis Montag geschlossen, die Stadtwerke sind nur telefonisch erreichbar.

Das Coronavirus ist in Geldern angekommen. Zwei Menschen aus Geldern und eine Person aus Kerken sind an Covid-19 erkrankt. Das teilte der Kreis Kleve am Donnerstag mit. Damit zählt der Kreis Kleve bislang fünf bestätigte Corona-Fälle (Stand Donnerstagabend).

Die drei Gelderländer waren demnach an demselben Ort im Ausland verreist wie die ersten beiden Infizierten aus Kleve. Die Infizierten waren nach Informationen des Kreises unabhängig voneinander und nicht als Gruppe unterwegs. Alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zwei der drei Erkrankten aus dem Gelderland zeigen geringe, die dritte Person hat mäßige Krankheitssymptome. Das Kreisgesundheitsamt ermittelt auch in diesen drei Fällen die Kontaktpersonen. Die Familienmitglieder der ersten beiden in Kleve positiv getesteten Personen sind bislang nicht mit dem Coronavirus infiziert. Sie bleiben jedoch weiterhin in häuslicher Quarantäne. Die Krankheit wirkt sich auch auf das öffentliche Leben aus. Die Einschränkungen im Überblick.

Info So sind die Stadtwerke telefonisch erreichbar Allgemeiner Kundenservice Telefon 02831 933341, 933341 und 933341 Hausanschlüsse, Energieberatung Telefon 02831 933324 Mahnungen, Sperrungen Telefon 02831 933321 Bereitschaftsdienst (rund um die Uhr erreichbar) für Strom: Telefon 02831 9200, für Gas und Wasser: Telefon 02831 933330

Schulen Am Friedrich-Spee-Gymnasium (FSG) wird bis einschließlich Montag, 16. März, kein Unterricht stattfinden. Das meldete die Schule am Donnerstag. Das Gesundheitsamt des Kreises Kleve habe der Schulleitung nahegelegt, das Gymnasium für einige Tage vorsorglich zu schließen. Laut Stadt Geldern bestehe die Möglichkeit, dass sich zwei Kinder infiziert haben. Sobald die Testergebnisse vorliegen, würden Eltern und Schüler per E-Mail und auf der Internetseite des Gymnasiums informiert.

Auch der Kooperationsunterricht mit dem benachbarten Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) entfällt für die FSG-Schüler. Das LMG ist bislang nicht betroffen, teilte Schulleiter Achim Diehr mit. Der Unterricht findet dort am Freitag planmäßig statt. Das gelte auch für den Kooperationsunterricht, bei dem die die FSG-Schüler fehlen werden.

Der Unterricht und das Tagesinternat am Collegium Augustinianum in Goch werden ebenfalls bis Montag ausgesetzt, teilte die Schule mit. Auch hier handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, da im familiären Umfeld eines Kindes eine Infektion mit dem Coronavirus aufgetreten ist. Von allen anderen Schulen im Gelderland sind bislang keine Schließungen bekannt.

Stadtwerke Die Stadtwerke Geldern haben sich dazu entschlossen, ihr Kundencenter ab Freitag, 13. März, vorübergehend geschlossen zu halten. Die Mitarbeiter und der Bereitschaftsdienst bleiben im Einsatz, sind allerdings nur noch telefonisch erreichbar. „Neben dem Schutz der Kunden vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus steht die Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Geldern im Vordergrund“, heißt es in der Mitteilung. Einen Infektions- oder Verdachtsfall gebe es bei den Stadtwerken Geldern derzeit nicht. Die Rufnummern des Kundencenters sind auf der Internetseite der Stadtwerke aufgelistet. Infos gibt es auch auf der Homepage und der Facebookseite der Stadtwerke.

Krankenhäuser Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum hat einen Besucherstopp verhängt. In den vier Krankenhäusern (St.-Antonius-Hospital Kleve, Wilhelm-Anton-Hospital Goch, Marienhospital Kevelaer, St. Nikolaus-Hospital Kalkar) sind seit Donnerstagabend keine Patientenbesuche mehr möglich. Ausnahme: Besuch schwerstkranker Patienten nach individueller Absprache und Väter, die ihre Neugeborenen sehen wollen. Dringend benötigte Gegenstände wie Wechselkleidung können am Empfang abgegeben werden

Auch die Seniorenpflege-Einrichtungen des Katholischen Alten- und Pflegehilfenetzwerkes am Niederrhein unterbinden den Besuch der Bewohner. Ausnahmen sind nur in dringenden Fällen nach Absprache möglich. Zudem hat das Klinikum alle Veranstaltungen wie Infoabende und Selbsthilfegruppen in den Einrichtungen abgesagt.

(veke)