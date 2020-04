Karsten Hufschmidt betreibt Salon in Kapellen : Dorffriseur bangt um seine Existenz

Karsten Hufschmidt allein in seinem modern eingerichteten Salon in Kapellen. Kunden müssen zurzeit wegen der Corona-Krise leider draußen bleiben. RP-Foto: G. Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kapellen Als Karsten Hufschmidt am 2. Januar seinen Salon in Kapellen eröffnete, steckte er voller Pläne. Dann kam das Coronavirus. Und damit große finanzielle Sorgen. Der 43-Jährige stellt sich auf eine lange Durststrecke ein.

In Kapellen ist die Welt noch in Ordnung. Das dachte sich auch Karsten Hufschmidt, als er am 2. Januar seinen Salon in der St. Bernardin-Straße eröffnete. Der Friseurmeister aus Lintfort hatte zuvor bis November 2018 jahrelang im eigenen Laden in Duisburg-Wanheimerort die Menschen mit schicken Frisuren und modernen Haarschnitten versorgt – jetzt sollte es etwas beschaulicher zugehen. „Ich hatte das Gefühl, dass so ein Leben als Dorffriseur das Richtige für mich ist. Dort wollen die Menschen nicht nur die jeweils aktuellen Trends. Sondern ganz einfach mit dem versorgt werden, was das Friseur-Handwerk zu bieten hat“, erzählt der 43-Jährige.

Gesagt, getan: Das Projekt lief gut an. In kurzer Zeit baute sich Hufschmidt einen ersten Kundenstamm auf. Die Mund-zu-Mund-Propaganda im Ort funktionierte, ehemalige Kunden aus Wanheimerort machten sich auf den Weg nach Kapellen. Der Rest ist bekannt: Inzwischen ist das Coronusvirus auf den Plan getreten und bedroht neben der Gesundheit die finanzielle Existenz vieler Selbstständiger und Freiberufler. Das Schicksal von Karsten Hufschmidt ist exemplarisch. Wobei es den Dorffriseur von Kapellen, der wie seine Berufskollegen letztmalig am 21. März zur Schere greifen durfte, sogar besonders schlimm erwischt hat.

Denn das Soforthilfeprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, das für kleine Handwerksbetriebe mit bis zu fünf Angestellten eine monatliche Unterstützung in Höhe von 3000 Euro vorsieht, greift nicht bei Betrieben, die erst in diesem Jahr eröffnet worden sind. „Ich habe sehr viel in die Einrichtung des Salons investiert. Außerdem musste ich natürlich Waren bestellen. Ich kann da nur auf eine Ausnahmegenehmigung hoffen“, sagt Hufschmidt. Gerade ist er damit beschäftigt, einen weiteren Stolperstein aus dem Weg zu räumen. Das Finanzamt hat ihm bislang noch keine Steuernummer zugeteilt – diese ist allerdings zwingend erforderlich, um überhaupt einen Antrag stellen zu können. Karsten Hufschmidt hat durchaus Verständnis dafür, dass seine Friseur-Kollegen und er, deren Tätigkeit zunächst noch als notwendig für den „alltäglichen Bedarf“ eingestuft worden war, inzwischen zur Tatenlosigkeit verurteilt worden sind. „Man hat direkten Kontakt zu den Kunden. Ich denke dabei gar nicht einmal vorrangig an meine eigene Gesundheit. Ich möchte schließlich niemand anstecken. Zumal man nicht vergessen darf, dass in Kapellen viele ältere Menschen leben, die somit automatisch zur Risikogruppe gehören“, erklärt der Lintforter.

Er hat nur wenig Hoffnung, dass er seinen Salon möglicherweise Ende April wieder öffnen darf. „Das Sofortprogramm läuft über drei Monate. Dabei wird sich die Politik ja etwas gedacht haben.“ Im Moment steckt Hufschmidt in jener Zwickmühle, die er mit vielen Menschen teilt: Ausgaben sind getätigt und laufen weiter, Einnahmen bleiben vorerst aus. Das triste Fazit: „Das ist eine psychisch belastende Situation. Es geht um Existenzängste.“