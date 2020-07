Nach Feier in Rheinberg : Zahl der Corona-Infektionen nach Hochzeit steigt auf 54

Geldern Die Zahl der Corona-Infektionen nach einer Hochzeit in Rheinberg hat sich drastisch erhöht. Mehr als 50 Gäste aus Geldern sind positiv getestet worden.

Was befürchtet wurde, hat sich bestätigt. Die Zahl der infizierten Personen nach einer Hochzeit in Rheinberg ist weiter gestiegen. Insgesamt gibt es jetzt 54 positive Fälle. Wie berichtet, hatte sich eine Frau, die aus Schweden zur Hochzeit angereist war, nach der Feier nicht wohl gefühlt. Bei ihr wurde eine Infektion festgestellt. Daraufhin ermittelte der Kreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Geldern die Kontaktpersonen und veranlasste mehr als 100 Tests in Geldern. Von dort kamen die meisten Gäste.