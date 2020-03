Gelderns Wirtschaftsförderer Lucas van Stephoudt : „Es rufen derzeit viele betroffene Unternehmer an“

Geldern Lucas van Stephoudt, Wirtschaftsförderer in Geldern, spricht über die derzeitige Corona-Krise und gibt Unternehmern Hinweise, bei wem und wo sie derzeit Hilfe finden.

Lucas van Stephoudt Wie man sich vorstellen kann, rufen derzeit viele besorgte Unternehmer bei uns in der Wirtschaftsförderung, im Ordnungsamt oder im Bürgerbüro an. Viele wenden sich auch per E-Mail an uns.