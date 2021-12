Geimpft wird in Geldern im Bürgerforum : Kreis Kleve startet mit Kinder-Impfungen

Kreis Kleve In Geldern wird eine Impfstelle im Bürgerforum am Issumer Tor eingerichtet. Termine gibt es ab Mittwoch. Erziehungsberechtigte müssen bei der Impfung vor Ort sein.

Der Kreis Kleve bietet erste Termine für Corona-Schutzimpfungen der Fünf- bis Elfjährigen an. Damit unterstützt der Kreis Kleve die Kinder- und Jugendärzte, die die Kinder laut Impferlass des Landes Nordrhein-Westfalen vorrangig impfen sollen. Landesweit starten die kommunalen Kinderimpfungen in NRW am Freitag, 17. Dezember. Im Kreisgebiet wird es zunächst zwei Impfstellen für die Impfangebote an diese Altersgruppe geben: Die feste Impfstelle des Kreises Kleve im ehemaligen Aldi-Markt in Goch, Gartenstraße 6, sowie das Bürgerforum Geldern, Issumer Tor 36. Auch mit diesem Ort hat der Kreis Kleve im Rahmen der Impfungen für Erwachsene bereits gute Erfahrungen gemacht. Die Kinder-Impfungen finden getrennt von den Impfangeboten für Erwachsene statt. Bei diesen Terminen muss ein Kinderarzt vor Ort sein. Zudem ist dann ausschließlich der Kinder-Impfstoff vorrätig. Es ist also nicht möglich, Erwachsene an diesen Terminen zu impfen. Kinderimpfungen finden ebenfalls ausschließlich nach vorheriger Terminbuchung statt. Tickets gibt es ab Mittwoch, 15. Dezember 2021, ab 15 Uhr über das Buchungsportal www.impftermine-kreis-kleve.de. Bitte auf den Hinweis „Kinder-Impftermine“ achten. Die Zweitimpfung findet drei Wochen nach der Erstimpfung am gleichen Ort statt und wird automatisch im System hinterlegt.