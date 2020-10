Bewohner in Geldern getestet : „Bellini“-Residenz: offene Anzahl an Corona-Fällen

Geldern In dem Seniorenheim haben sich mehrere Personen infiziert. Die Einrichtungsleitung geht davon aus, dass das Virus von außen eingetragen wurde.

Die Senioren-Residenz „Bellini“ am Nierspark in Geldern ist von mehreren Corona-Fällen betroffen. Dabei ist das genaue Ausmaß noch unklar. „Wer genau und wie viele Personen infiziert sind, ist noch offen“, sagte Einrichtungsleiterin Anke Bartels-Sprenger am Freitag auf Anfrage. Die Klever Kreisverwaltung hatte am Tag zuvor berichtet, es gebe in der im März 2017 eröffneten Senioren-Residenz „ein größeres Corona-Ausbruchsgeschehen“.