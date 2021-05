Corona-Impfung am Niederrhein : Kleine „Impfstraße“ in der Gelderner Diakonie

Kleine „Impfstraße“ in der Gelderner Diakonie

Corona-Impfung am Niederrhein

Geldern/Goch Gelungene Aktion: Ein vierköpfiges Ärzteteam impfte insgesamt 176 Mitarbeiter und Klienten gegen das Coronavirus. Verimpft wurde der mRNA-Impfstoff des US-Herstellers Moderna.

(RP) In den Häusern der Diakonie des evangelischen Kirchenkreises in Geldern und Goch wurden jetzt Mitarbeiter und besonders gefährderte Menschen gegen das Coronavirus erstgeimpft.

Darunter Gäste der Tagespflege, Pflegefachkräfte sowie Mitarbeiter und Klienten im Bereich des Betreuten Wohnens. Im Vorfeld hatten die Organisatoren in den Räumlichkeiten der Tagespflege am Ostwall in Geldern eine kleine „Impfstraße“ vorbereitet. Insgesamt ertönte 176 Mal die Aufforderung: „Machen Sie bitte den Arm frei!“