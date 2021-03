Corona in Straelen : Straelens Bürgermeister: Kontakte vermeiden

Straelen Die Zahl der Corona-Infektionen in der Blumenstadt ist weiterhin hoch. Bürgermeister Bernd Kuse mahnt, unbedingt die Sicherheits- und Hygieneregeln zu beachten.

Vor dem Hintergrund eines diffusen Infektionsgeschehens sind die Corona-Infektionszahlen in Straelen weiterhin auf einem hohen Niveau. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 212,9. Dies bedeutet zwar einen Rückgang von 18,3 im Vergleich zum Vortag, ist aber laut Stadtverwaltung eindeutig noch zu hoch. Bürgermeister Bernd Kuse ist beunruhigt und kann die Sorgen und Ängste der Bürger nachvollziehen. „Wir beobachten die Entwicklung sehr genau. Weiterhin ist nicht der eine Infektionsherd in Straelen auszumachen. Die Situation ist weiterhin diffus, was es natürlich schwieriger macht. Die Infektionen in unserer Stadt geschehen im Wesentlichen im privaten Bereich, in den Haushalten, aber auch am Arbeitsplatz.“ Das hohe Aufkommen der Mutation B.1.1.7 beschleunige die Verbreitung zusätzlich.