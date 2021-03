Corona-Schutzmaßnahmen in Geldern : Skateanlage wird geschlossen

Weil sich ein Großteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht an die Corona-Regeln hält, wird die Skateanlage am Bollwerk vorübergehend geschlossen. Foto: Sebastian Kalenberg

Geldern Wegen der Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen durch den Kreis werden auch die Sport- und Bolzplätze gesperrt. Hinweisschilder kommen bald.

Aus diesem Grund hat die Stadt Geldern beschlossen, in Kürze auch die Skateanlage an der Sporthalle am Bollwerk zu schließen, um den Anordnungen des Kreises Kleve Folge zu leisten. „Die Erfahrungen der vorigen Wochen und Monate haben leider gezeigt, dass ein Großteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich regelmäßig an der Skateanlage aufhalten, die geltenden Corona-Bestimmungen – wie Abstand halten oder Maske tragen – missachtet, obwohl unsere Kollegen mehrmals täglich vor Ort sind, um die Einhaltung der Bestimmungen zu kontrollieren“, erklärt Johannes Dercks, Leiter des Ordnungsamts in Geldern. „Aus diesem Grund sehen wir uns im Sinne der Allgemeinverfügung des Kreises Kleve gezwungen, die Skateanlage vorübergehend schließen zu müssen.“