Straelen : Kita St. Josef wegen Corona geschlossen

Straelen Der Kreis Kleve teilte am Sonntagmittag mit, dass es einen Corona-Indexfall in der Straelener Kita gibt. Deswegen bleibt die Einrichtung zunächst bis Freitag geschlossen. Testungen sind vorgenommen worden.

In der Kita St. Josef Straelen gibt es einen Corona-Indexfall sowie Kontaktpersonen der Kategorie 1, teilte das Kreis Kleve am Sonntagmittag mit. Die betroffene Person sowie die ermittelten Kontaktpersonen der Kategorie 1 stehen unter Quarantäne. Umfangreiche Testungen wurden laut Gesundheitsamt kurzfristig vorgenommen. Die Kindertagesstätte bleibt voraussichtlich bis Freitag, 25. September geschlossen.

Im Gelderland gibt es an den Schulen keine aktuellen Fälle, wohl aber in Goch. In folgenden Einrichtungen wurden eine oder mehrere Kontaktpersonen der Kategorie 1 ermittelt: Leni Valk Realschule Goch und Arnold Janssen Grundschule Goch. Für die Leni Valk Realschule Goch wird zunächst das Testergebnis der betroffenen Person abgewartet, um anschließend über weitere Maßnahmen und Testungen zu entscheiden. In der Arnold Janssen Grundschule Goch sind weitere Maßnahmen in Vorbereitung.