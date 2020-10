Drei Klassen betroffen : Corona in Kerkener Grundschule

Kerken Eine mit dem Corona-Virus infizierte Person und mehrere Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

In der St.-Petrus-Grundschule in Aldekerk gibt es einen Corona-Fall. Die betroffene Person sowie mehrere inzwischen ermittelte Kontaktpersonen aus drei verschiedenen Schulklassen stehen unter Quarantäne. Sie werden jetzt auf das Virus getestet. Ebenfalls in Quarantäne befinden sich im Moment insgesamt 180 Kinder aus einer Kita in Wetten und dem St.-Antonius-Kindergarten in Kevelaer. In beiden Einrichtungen hatte sich jeweils eine Erzieherin mit dem Coronavirus infiziert.